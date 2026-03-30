Служебният премиер Андрей Гюров ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски

Българският служебен министър-председател Андрей Гюров пристигна на посещение в Киев. В Украйна с него са и петима министри от служебния кабинет. Гюров ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, премиера Юлия Свириденко, а също така и с представители на българската общност.

Украйна е първата държава, която служебният премиер Андрей Гюров избра да посети в рамките на двустранни отношения. За първи път в Киев идва служебен премиер на България от началото на войната преди повече от 4 години.

По традиция българската делегация пристигна с влак в украинската столица. Освен Андрей Гюров в нея влизат и редица министри - министърът на външните работи Надежда Нейнски, министърът на отбраната Атанас Запрянов и министърът на енергетиката Трайчо Трайков. Тук са и министрите на транспорта и на образованието - Корман Исмаилов и Сергей Игнатов.

Правителствената делегация започна визитата си с полагане на венци на стената в памет на загиналите защитници на Украйна при руско-украинската война. Последва и посещение на една от многото разрушени сгради в украинската столица - сграда, която е поразена от руска ракета.

25 са загиналите в тази сграда, сред тях пет деца. Всички тези хора са влезли в бомбоубежищата първо заради заплаха от дрон, излизат, когато въздушната атака еотменена, но тогава удря и ракета.

Предстоят редица срещи на Андрей Гюров днес в Киев. Първо - с премиера на Украйна Юлия Свириденко, предстои и среща с украинския президент Володимир Зеленски. Очаква се да бъдат подписани и споразумения.

Всичко се пази в пълна секретност заради мерки за сигурност. Не е ясно какво точно и кога ще бъде подписано, както и точните часове на срещите.

Очаква се също така Андрей Гюров и българската делегация да посетят и Върховната Рада, парламента на Украйна, където ще се срещнат с председателя Руслан Стефанчук. Ще има срещи и с българската общност в Украйна - най-многобройната българска общност извън България.