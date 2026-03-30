България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026

Българите пречупиха Индонезия на финала за успешен край на азиатското си приключение.

Българският национален отбор по футбол триумфира на турнира FIFA Series в Джакарта. Селекцията на Александър Димитров надви Индонезия с 1:0 на финала, изигран на стадион "Гелора Бунг Карно".

В герой за българите се превърна Марин Петков, който се разписа от дузпа през първото полувреме. От своя страна съставът на Джон Хърдман също имаше своите шансове да спечели, особено през второто полувреме, когато индонезийците удариха две греди.

По този начин "лъвовете" затвърдиха добрите впечатления на азиатска земя, след като на полуфинала не срещнаха проблеми срещу Соломоновите острови. Това се оказа достатъчно за "трикольорите" да запишат трети пореден успех и първи без допуснат гол след назначаването на Димитров начело.

Откриващите минути преминаха под знака на натиска от страна на домакините, които се опитаха да създадат напрежение пред българската врата, но останаха далече от мисълта за чисти голови ситуации.

Българите намериха начин да преодолеят въпросния натиск и на свой ред да погледнат по-смело към вратата на своя съперник след първите 15 минути. Подобно на домакините на турнира, гостите обаче също рядко стигаха до голови положения, като се задоволиха с няколко статични положения.

"Лъвовете“ нарушиха статуквото в средата на първото полувреме. В 34-та минута Здравко Димитров проби по десния фланг в наказателното поле и Кевин Дикс го спря с грубо нарушение. Първоначално Мухамад Назми бин Насарудин не отсъди дузпа, но бе повикан да гледа на монитора. Главният съдия преразгледа положението и промени своето решение. Зад топката застана Марин Петков, който матира Емил Аудеро, пращайки топката в мрежата му.

До края на първото полувреме не се стигна до нищо по-опасно и пред двете страни, което остави резултата непроменен.

Липсата на сериозни голови възможности бе видима и на старта на втората част, макар и индонезийският тим да наложи определено териториално надмощие.

„Трикольорите“ постепенно пренесоха играта пред вратата на своите съперници, а изстрел на Мартин Минчев в тяхното наказателно поле бе блокиран на метри от голлинията.

В 63-та минута последва изпълнение на тъч, при което Петко Христов не успя да изчисти топката с глава и тя летеше към собствената му врата, но Стефан Велков предотврати автогола, изчиствайки от голлинията. Малко след това стана ясно, че имало нарушение в полза на българския отбор.

9 минути по-късно индонезийците като по чудо не поставиха равенството на таблото. Неразчетено излизане на Димитър Митов позволи на Оле Ромени да се възползва и да го прехвърли, но топката срещна напречната греда.

В 78-та минута опасно центриране можеше да доведе до гол за индонезийския тим. Намеса на Велковски обаче прати топката в корнер, от който впоследствие нищо не последва.

2 минути след това родният Митов спаси кожата на българите. Бекъм Пудра излезе очи в очи с родния вратар, който го изпревари и остави вратата си непокътната.

Събитията на бърза ръка се пренесоха на другата врата, където Владимир Николов мина между двама и излезе на отлична позиция за стрелба, но Аудеро внимаваше и спаси.

В 85-та минута Никола Илиев стреля от далечна дистанция, като топката прелетя далеч над индонезийската врата.

2 минути по-късно домакините на турнира отново изпуснаха златна възможност да изравни. Дикс стреля, а Митов спаси авторитетно, но топката срещна напречната греда и излезе в аут. От последвалия ъглов удар не последва опасност.

Футбол: Индонезия - България (ГАЛЕРИЯ)
Футбол: Индонезия - България (ГАЛЕРИЯ)
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
