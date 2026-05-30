Младежкият национален отбор на България записа минимален успех над Северна Македония

Младежкият национален отбор на България (до 21 години) победи с минималното 1:0 връстниците си от Република Северна Македония в приятелска среща, която се игра на стадион "Витоша" в Бистрица. Единственото попадение в мача реализира Стивън Стоянчов в 50-ата минута.

Няколко дни преди сблъсъка от сметките на Тодор Янчев отпаднаха футболистите на Локомотив Пловдив Тодор Павлов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски заради баража за участие в Лига на конференциите.

За много момчета от състава това бе и първа повиквателна. Това са Кристиян Бойчев, Стивън Стоянчов, Емануил Няголов, Васил Каймаканов, Максимилиан Лазаров, Кристиян Пехливанов и Борис Тодоров.

Първото полувреме бе много равностойно със ситуации и пред двете врати. За "трикольорите" с пропуски се отчетоха Борис Димитров и Асен Митков.

Втората част стартира отлично. Груба грешка на противниковия вратар изведе Стивън Стоянчов на празна врата и таранът реализира попадение само 5 минути след дебюта си за селекцията до 21 години. Като цяло след почивката България имаше пълно превъзходство, а освен това Стоянчов и Роберто Райчев можеше да направят резултата доста по-убедителен. Футболистите на Тодор Янчев отправиха през вторите 45 минути цели 10 удара, докато гостите имаха един.