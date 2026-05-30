Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

От Ливърпул обявиха официално в събота напускането "с незабавен ефект" на мениджъра на отбора Арне Слот, в който тимът стана шампион във Висшата лига през 2025. Това стана след трудния за нидерландския специалист на и извън терена.

"Процесът по избора на негов заместник вече е в ход", уточниха от Ливърпул, който завърши на пето място последния сезон в класирането на Висшата лига. Тимът бе отстранен и от Пари Сен Жермен на четвъртфиналите на Шампионската лига след две загуби с по 0:2.