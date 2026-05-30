Спартак се раздели с двама играчи

Спартак Варна се раздели с Емил Янчев и Александър Георгиев, обявиха от клуба. Двамата прекратиха договорните си взаимоотношения с варненци по взаимно съгласие.

Ето какво написаха "соколите":

"ФК „Спартак“ Варна и футболистите Емил Янчев и Александър Георгиев прекратиха своите договорни отношения по взаимно съгласие.

Благодарим на Емил и Александър за времето, прекарано в клуба, и за професионалното им отношение към синьо-бялата фланелка.

Пожелаваме им здраве, късмет и много успехи в бъдещата кариера!