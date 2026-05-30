Юлиан Костов ще бъде водещ на благотворителния „Мач на Надеждата“ в Бургас

Фондация „Стилиян Петров“ обяви официално името на водещия на благотворителния „Мач на Надеждата“. Популярният български актьор и продуцент Юлиан Костов ще бъде лицето на шоу програмата на стадион „Лазур“ в Бургас и ще води феновете през всички емоции на събитието, което ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа.

Костов е сред най-разпознаваемите български актьори на международната сцена през последните години. Той придоби световна популярност с участията си в хитовия сериал на HBO „Белият лотос“, фентъзи поредицата на Netflix "Shadow and Bone“, както и с ролята на Владимир Макаров в популярната видеоигра "Call of Duty: Modern Warfare III“.

С присъединяването на Юлиан Костов организаторите добавят още една звездна фигура към благотворителната инициатива, която ще събере на едно място български и световни футболни легенди в подкрепа на значима кауза.

Билетите за „Мача на Надеждата“ продължават да бъдат в продажба както онлайн, така и на физическите каси в Бургас. За всички, които няма да могат да присъстват на стадиона, са осигурени и виртуални билети-дарения.

Всички средства от събитието ще бъдат насочени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на футболните легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

В подкрепа на каузата продължава и дарителската SMS кампания с текст DMS STAN на номер 17 777 за различните телекомуникационни оператори.

Благотворителният "Мач на надеждата“ може да бъде проследен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 16:55 часа.