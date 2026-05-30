Локомотив Пловдив благодари на феновете след драмата в Разград

От Локомотив Пловдив отправиха специално послание към своите привърженици след загубения бараж за участие в европейските клубни турнири срещу Лудогорец.

"Черно-белите“ отстъпиха след изпълнение на дузпи в Разград и пропуснаха възможността да си осигурят място в квалификациите на Лигата на конференциите. Въпреки разочарованието от развоя на двубоя, ръководството на клуба изрази благодарност към феновете за подкрепата през целия сезон.

"Искаме да Ви благодарим за невероятната подкрепа, която имахме – както днес, така и през целия сезон. Вашата страст, енергия и любов към отбора бяха демонстрирани във всеки мач“, написаха от клуба.

От Локомотив признаха, че тимът на два пъти е бил близо до участие в Европа, но подчертаха, че пропуснатите възможности няма да се отразят негативно на амбициите на отбора.

"Бяхме на два пъти на крачка от участие в Европа, но футболът понякога е безмилостно жесток. Тези резултати няма да ни сломят, а ще ни мотивират още повече. Ще работим още по-усърдно, ще се върнем по-силни и ще продължим да се борим“, добавиха "смърфовете“.

В заключение от клуба благодариха още веднъж на своите привърженици и изразиха увереност, че отборът ще продължи развитието си през следващата кампания.