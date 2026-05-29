Душан Косич: Направихме голямо израстване, но това не бе достатъчно за Европа

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) не знае дали ще остане в клуба.

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич коментира тежкия край на сезона - "смърфовете" паднаха с дузпи от Лудогорец и няма да играят в евротурнирите през следващата кампания.

"Наистина е много трудно да говориш след такъв двубой. Имахме нашите положения, не мога да кажа нищо против играчите, те направиха всичко по силите си. Направихме голямо израстване през сезона, но това не бе достатъчно да играем в Европа. Играем мачове през три дни, но това е нормално за професионални отбори. Имаме млади футболисти, които играят добре, но и в някои ситуация не успяваме да вкараме. Вратарят им бе страхотен, очевидно, че трябва да упражняваме повече дузпи", бяха първите думи на треньора след загубата от Лудогорец след изпълнение на дузпи в плейофа за Лигата на конференциите.

"Зовко е страхотен млад вратар, Боян също е невероятен. Ядосан съм от това, което се случи. Имахме невероятен сезон, футболистите никога не се оплакаха, търсеха изход от всеки проблем. Първо искам да си почина след края на сезона и след това ще видим какво ще се случи", каза още той.

