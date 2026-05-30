ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

ЦСКА 1948 официално обяви раздялата си с трима футболисти от първия отбор. Клубът потвърди, че Йоан Манян, Хуанми Карион и Давид Ака повече няма да бъдат част от състава на "червените“.

От ръководството на столичния тим изразиха благодарност към тримата играчи за приноса им към отбора и за професионалното отношение по време на престоя им в клуба.

"Благодарим на тримата футболисти за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложиха с червената фланелка, както и за приноса им към успехите на клуба“, написаха от ЦСКА 1948 в официалното си съобщение.

Клубът отправи и пожелания към Манян, Карион и Ака за бъдещето им както във футбола, така и извън терена.

"Пожелаваме им много здраве, щастие и успехи както на терена, така и извън него!“, добавиха от ЦСКА 1948.

Раздялата с тримата футболисти е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, в който ръководството вече започна работа по изграждането на състава за следващата кампания.