Лудогорец ще бъде поставен и при жребия за плейофа на Лигата на конференциите

Последният български участник в евротурнирите - Лудогорец, ще има възможност да бъде поставен при жребия в Лигата на конференциите и на плейофите, ако се класира за тази фаза. Тимът от Разград има коефициент 28.750, натрупан в последните години почти неизменно участие в груповата фаза на Лига Европа, което гарантира много привилегирована позиция.

Лудогорец, който се наложи над Локомотив (Пловдив) в плейофа след изпълнение на дузпи в петък, ще започне участието си във втория кръг на третия по сила турнир в Европа. Жребият за втората фаза ще бъде на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Има само пет-шест отбора в Европа, които са с по-голям коефициент от "орлите" и това са Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), ФК Копенхаген (Дания), Рапид Виена (Австрия ) и Панатинайкос (Гърция).

Лудогорец ще бъде разминат с ЦСКА 1948, който ще бъде в урната на непоставените тимове. Разградчани ще имат сравнително преодолими съперници, някои от които ще бъдат Колрейн от Северна Ирландия, Валета от Малта, Дукагджини от Косово, ИФ Вестри от Исландия, но има и по-сериозни варианти, като шотландският Мъдъруел, Нефтчи Баку от Азербайджан и ГАИС и ИФК Гьотеборг от Швеция и израелският Бейтар Йерусалим.

Ако премине през тази фаза, Лудогорец ще е поставен и в третия кръг, но тук евентуалните му съперници ще бъдат по-сериозни и в зависимост от развоя в предишния кръг, сред тях могат да бъдат Хайдук Сплит (Хърватия), Аустрия Виена (Австрия), Катовице (Полша), Милсами Орхей (Молдова), Сион (Швейцария) и кипърският Аполон Лимасол.

Ако стигне до четвъртия кръг, 14-кратният шампион на България отново ще бъде поставен, а противници на българския тим могат да бъдат Бешикташ и Истанбул Башакшехир от Турция, украинският Динамо Киев, испанският Хетафе, ЧФР Клуж от Румъния, Риека от Хърватия, шотландският Хартс, Гурник Забже от Полша и други.

