Левски се раздели с още един от героите за титлата

Левски официално обяви раздялата си с Карлос Охене. Договорът на ганайския полузащитник изтича и няма да бъде подновен, съобщиха от клуба.

Охене записа 69 мача със синия екип и отбеляза един гол. От Левски благодариха на халфа за професионализма и сърцатата игра, с които спечели уважението на привържениците.

"ПФК Левски благодари на Охене и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата“, написаха от клуба.

Ганайският футболист беше част от състава, който спечели шампионската титла през изминалия сезон. Раздялата с него идва в деня, в който „сините“ обявиха и напускането на Рилдо Фильо.

Така Карлос Охене става поредният полузащитник, който си тръгва от "Герена“ след края на сезона, след като капитанът Георги Костадинов също прекрати състезателната си кариера и ще поеме ролята на спортен директор. Това поставя пред треньора Хулио Веласкес задачата да подсили сериозно средната линия преди предстоящите квалификации в Шампионската лига.