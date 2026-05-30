Националите по минифутбол завършиха наравно 3:3 с Чехия

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Следващият съперник на „лъвовете“ ще бъде Франция, която също завърши на второ място в своята група.

живо бнт българия португалия европейско първенство минифутбол
Българският национален отбор по минифутбол завърши наравно 3:3 срещу Чехия в последния си двубой от група „В“ на Европейското първенство в Словакия и си осигури място в елиминационната фаза като втори в крайното класиране.

След трите мача в групата чехите оглавиха подреждането със 7 точки, докато българският тим събра 5 и продължава към осминафиналите от втора позиция. Следващият съперник на „лъвовете“ ще бъде Франция, която също завърши на второ място в своята група. На предишното европейско първенство французите достигнаха до полуфиналите, а впоследствие останаха четвърти след загуби от Сърбия и Казахстан.

Чехия поведе малко преди почивката чрез Доминик Шмерда, който се разписа в 19-ата минута. В началото на второто полувреме съперникът на България нанесе нов удар и само за няколко минути увеличи преднината си до 3:0 след попадения на Есат Илиязи и Онджей Панджера.

Българските национали обаче показаха характер и, подобно на срещата с Португалия ден по-рано, организираха силен финален щурм. Момчил Кузманов върна надеждите на отбора с гол в 43-ата минута, а малко след това Кристиян Николов намали изоставането до само едно попадение.

Развръзката настъпи в добавеното време, когато Любомир Генчев отново се превърна в герой за България. След като донесе точка срещу Португалия с попадение в последните секунди, този път той отново намери мрежата в първата минута на продължението и оформи крайното 3:3.

Пълната програма за осминафиналите ще бъде уточнена след изиграването на останалите срещи от груповата фаза, сред които е и двубоят между Израел и Португалия, също част от група „В“.

