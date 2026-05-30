Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Президентът на Мексико подари мястото си за откриването на Мондиал 2026 на млада футболна фенка

Клаудия Шейнбаум предостави своя ВИП билет за първия мач на световното първенство на представителка на коренното население от щата Веракрус

Президентът на Мексико подари мястото си за откриването на Мондиал 2026 на млада футболна фенка
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум направи символичен жест преди началото на световното първенство по футбол, като подари своя билет за откриващия двубой на шампионата на млада жена от коренното население, запалена по футбола.

21-годишната Йолет Сервантес Куакеуа получи специалния билет с номер 00001 за ред 1, място 1 на стадион Стадион Ацтека, където на 11 юни ще се състои церемонията по откриването и първият мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка.

Шейнбаум предварително обяви, че няма да присъства лично на двубоя, а ще наблюдава церемонията и срещата на специално организирано публично събитие на площад Сокало.

Победителката е избрана след конкурс с участието на повече от хиляда млади жени. Участничките е трябвало да демонстрират футболните си умения във видеоклип, а Йолет впечатли журито със своето изпълнение, облечена в традиционно облекло и играеща боса.

След награждаването Шейнбаум подчерта значението на инициативата и ролята на младите хора в обществото.

"Много е вълнуващо да гледам видеата на всички тези млади момичета. Победителката ще представлява не само мен, но и цяло Мексико на церемонията по откриването“, заяви мексиканският президент.

Общо четири билета бяха раздадени в рамките на инициативата. Два от тях са за откриващия мач в Мексико Сити, а останалите – за срещи от Световното първенство в другите два мексикански града домакини - Монтерей и Гуадалахара.

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
