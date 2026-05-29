НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Лионел Скалони обяви състава на Аржентина за Мондиал 2026

Лионел Меси ще участва на рекордно шесто световно първенство, а няколко изненадващи имена останаха извън списъка

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони определи окончателния състав от 26 футболисти за предстоящото световно първенство. Очаквано, в групата попадат големите звезди на „албиселесте“, сред които Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратарят Емилиано Мартинес.

За капитана Меси това ще бъде историческо участие – шести Мондиал в кариерата му, с което той поставя нов рекорд. В същото време Скалони взе и някои любопитни решения, оставяйки извън състава имена като Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и Анхел Кореа.

Аржентина ще защитава високите си амбиции с балансиран състав, съчетаващ опит и млади таланти, като отборът изглежда готов за нова силна кампания на световната сцена.

Състав на Аржентина за Мондиал 2026:

Вратари:
Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)

Защитници:
Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсилия), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Николас Таляфико (Лион), Факундо Медина (Марсилия)

Полузащитници:
Джовани Ло Селсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пол (Интер Маями), Есекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Енцо Фернандес (Челси), Алексис Макалистър (Ливърпул), Валентин Барко (Страсбург)

Нападатели:
Лионел Меси (Интер Маями), Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Флако Лопес (Палмейрас), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо)

