Лионел Скалони обяви състава на Аржентина за Мондиал 2026

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони определи окончателния състав от 26 футболисти за предстоящото световно първенство. Очаквано, в групата попадат големите звезди на „албиселесте“, сред които Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратарят Емилиано Мартинес.

За капитана Меси това ще бъде историческо участие – шести Мондиал в кариерата му, с което той поставя нов рекорд. В същото време Скалони взе и някои любопитни решения, оставяйки извън състава имена като Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и Анхел Кореа.

Аржентина ще защитава високите си амбиции с балансиран състав, съчетаващ опит и млади таланти, като отборът изглежда готов за нова силна кампания на световната сцена.

Състав на Аржентина за Мондиал 2026:

Вратари:

Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)

Защитници:

Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Леонардо Балерди (Марсилия), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Николас Таляфико (Лион), Факундо Медина (Марсилия)

Полузащитници:

Джовани Ло Селсо (Бетис), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Родриго Де Пол (Интер Маями), Есекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Енцо Фернандес (Челси), Алексис Макалистър (Ливърпул), Валентин Барко (Страсбург)

Нападатели:

Лионел Меси (Интер Маями), Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Флако Лопес (Палмейрас), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо)