Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Египет обяви окончателния си състав за Мондиал 2026

Чете се за: 02:07 мин.
Мохамед Салах, Омар Мармуш и Хамза Абделкарим попаднаха сред избраниците на Хосам Хасан

Снимка: Startphoto.bg

Селекционерът на Египет Хосам Хасан обяви окончателния състав от 26 футболисти за Световното първенство през 2026 година.

От предварителния списък отпадна единствено нападателят Октай Абдала. Сред избраниците са големите звезди на тима Мохамед Салах, Омар Мармуш, Махмуд Хасан Трезеге, Емам Ашур, Мохамед Ел Шенауи и Мохамед Абделмонем, както и младият нападател на Барселона Хамза Абделкарим.

Преди началото на Мондиала Египет ще изиграе контролна среща срещу Бразилия на 6 юни в Кливланд. Тимът стартира участието си на световните финали срещу Белгия в Сиатъл, след което ще срещне Нова Зеландия във Ванкувър и Иран отново в Сиатъл.

Състав на Египет за Мондиал 2026:

Вратари: Мохамед Ел Шенауи, Мостафа Шобеир, Ел Махди Солиман, Мохамед Алаа.

Защитници: Мохамед Хани, Ясер Ибрахим, Тарек Алаа, Рами Рабиа, Хамди Фати, Хосам Абделмагид, Ахмед Фатух, Мохамед Абделмонем, Карим Хафез.

Полузащитници: Маруан Атия, Ахмед Сайед Зизу, Емам Ашур, Махмуд Трезеге, Моханад Лашин, Набил Емад Донга, Махмуд Сабер, Мостафа Зико, Ибрахим Адел, Хаисам Хасан, Мохамед Салах.

Нападатели: Омар Мармуш, Хамза Абделкарим.

