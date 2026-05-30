България си подсигури осминафинал на европейското по минифутбол и излиза срещу Чехия в пряк дуел за първото място

Националният отбор на България по минифутбол си гарантира участие в осминафиналите на eвропейското първенство в Братислава, но преди началото на елиминационната фаза предстои още едно важно изпитание. Днес от 15:30 часа българско време "лъвовете“ се изправят срещу Чехия в директен спор за първото място в група "В“.

Чехите влизат в двубоя като лидери с пълен актив от шест точки след първите си два мача, докато България е на втора позиция с четири. И двата отбора вече са си осигурили място сред най-добрите 16 в турнира, но крайното класиране в групата остава от съществено значение за жребия и съперника в следващата фаза.

Българският тим започна участието си на шампионата с равенство 1:1 срещу Израел, а във втория си мач постигна впечатляващ обрат и победи Португалия с 3:1. Именно успехът над иберийците подпечата мястото на националите в елиминациите и показа сериозния потенциал на отбора.

Особено силно впечатление направи представянето през второто полувреме срещу Португалия, когато българските футболисти наложиха високо темпо, демонстрираха характер и стигнаха до напълно заслужен успех. Победата затвърди мястото на България сред водещите сили в европейския минифутбол.

Предстоящият съперник разполага с впечатляваща история в този спорт. Чехия е бивш световен и европейски шампион, а минифутболът се радва на огромна популярност в страната. Въпреки това статистиката показва, че България е сред най-силните отбори на континента и заема по-предна позиция в европейската ранглиста.

След като вече изпълниха първата си задача и си осигуриха място на осминафиналите, българските национали ще излязат на терена с допълнително самочувствие и амбиция да завършат груповата фаза на върха. Победа срещу Чехия би изпратила ясен сигнал към останалите претенденти за титлата и би осигурила по-благоприятна позиция преди решителните битки в турнира.