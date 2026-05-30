БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България си подсигури осминафинал на европейското по минифутбол и излиза срещу Чехия в пряк дуел за първото място

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

"Лъвовете“ вече си подпечатаха участие в елиминациите, а днес от 15:30 часа ще спорят с чехите за по-благоприятен жребий в следващата фаза

българия подсигури осминафинал европейското минифутбол излиза чехия пряк дуел първото
Слушай новината

Националният отбор на България по минифутбол си гарантира участие в осминафиналите на eвропейското първенство в Братислава, но преди началото на елиминационната фаза предстои още едно важно изпитание. Днес от 15:30 часа българско време "лъвовете“ се изправят срещу Чехия в директен спор за първото място в група "В“.

Чехите влизат в двубоя като лидери с пълен актив от шест точки след първите си два мача, докато България е на втора позиция с четири. И двата отбора вече са си осигурили място сред най-добрите 16 в турнира, но крайното класиране в групата остава от съществено значение за жребия и съперника в следващата фаза.

Българският тим започна участието си на шампионата с равенство 1:1 срещу Израел, а във втория си мач постигна впечатляващ обрат и победи Португалия с 3:1. Именно успехът над иберийците подпечата мястото на националите в елиминациите и показа сериозния потенциал на отбора.

Особено силно впечатление направи представянето през второто полувреме срещу Португалия, когато българските футболисти наложиха високо темпо, демонстрираха характер и стигнаха до напълно заслужен успех. Победата затвърди мястото на България сред водещите сили в европейския минифутбол.

Предстоящият съперник разполага с впечатляваща история в този спорт. Чехия е бивш световен и европейски шампион, а минифутболът се радва на огромна популярност в страната. Въпреки това статистиката показва, че България е сред най-силните отбори на континента и заема по-предна позиция в европейската ранглиста.

След като вече изпълниха първата си задача и си осигуриха място на осминафиналите, българските национали ще излязат на терена с допълнително самочувствие и амбиция да завършат груповата фаза на върха. Победа срещу Чехия би изпратила ясен сигнал към останалите претенденти за титлата и би осигурила по-благоприятна позиция преди решителните битки в турнира.

Свързани статии:

Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
От 27 май до 4 юни Словакия приема европейското първенство по...
Чете се за: 02:00 мин.
Драматичен обрат донесе на България ценен успех над Португалия на Евро 2026
Драматичен обрат донесе на България ценен успех над Португалия на Евро 2026
"Лъвовете“ стигнаха до инфарктен успех с 3:1 в Братислава и събраха...
Чете се за: 01:52 мин.
#Национален отбор на България по минифутбол #Европейско първенство по минифутбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
5
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
6
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Национални отбори

Президентът на Мексико подари мястото си за откриването на Мондиал 2026 на млада футболна фенка
Президентът на Мексико подари мястото си за откриването на Мондиал 2026 на млада футболна фенка
Египет обяви окончателния си състав за Мондиал 2026 Египет обяви окончателния си състав за Мондиал 2026
Чете се за: 02:07 мин.
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3 Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ 3 излъчва приятелските срещи на националния отбор по футбол БНТ 3 излъчва приятелските срещи на националния отбор по футбол
Чете се за: 00:45 мин.
БНТ 3 ще излъчи приятелския мач България – Черна гора БНТ 3 ще излъчи приятелския мач България – Черна гора
Чете се за: 01:00 мин.
Дик Адвокаат вярва в подвиг за неговия Кюрасао на Мондиал 2026 Дик Адвокаат вярва в подвиг за неговия Кюрасао на Мондиал 2026
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други...
Чете се за: 00:40 мин.
Политика
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура "Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ