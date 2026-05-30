Канада обяви окончателния си състав за Мондиал 2026, Дейвис остава под въпрос за старта

Селекционерът на Канада Джеси Марш се надява капитанът Алфонсо Дейвис да се възстанови навреме за първия мач на отбора на Световното първенство срещу Босна и Херцеговина на 12 юни в Торонто.
Левият бек на Байерн Мюнхен е извън игра от началото на месеца заради контузия на подколянното сухожилие, но въпреки това попадна в окончателния списък от 26 футболисти за Мондиал 2026.
"Той вече тренира и трябва да видим къде се намира в развитието си. Ще се опитаме да намерим начин да ускорим възстановяването му. Той е изключително развълнуван да бъде тук“, заяви Марш.
Дейвис се очаква да се присъедини към лагера на Канада в Едмънтън утре. Освен с Босна и Херцеговина, канадците ще играят още срещу Швейцария и Катар в груповата фаза.
25-годишният футболист е голямата звезда на състава заедно с нападателя на Ювентус Джонатан Дейвид, но през последните месеци беше преследван от контузии и записа ограничен брой минути за Байерн през сезона.
Състав на Канада за Мондиал 2026:
Вратари: Максим Крепо, Оуен Гудман, Дейн Сейнт Клер.
Защитници: Моиз Бомбито, Дерек Корнелиус, Алфонсо Дейвис, Люк де Фужерол, Алистър Джонстън, Алфи Джоунс, Ричи Лариеа, Нико Сигур, Джоел Уотърман.
Полузащитници: Али Ахмед, Тажон Бюканън, Матийо Шоаниер, Стефан Юстакио, Марсело Флорес, Исмаел Коне, Лиъм Милър, Джонатан Осорио, Нейтън Салиба, Якоб Шафелбург.
Нападатели: Джонатан Дейвид, Промис Дейвид, Сайл Ларин, Тани Олувасейи.