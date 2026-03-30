Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни производство, а 95 са задържаните

Към тази сутрин са получени над 576 сигнала за нарушаване на изборните правила. Образувани са 181 досъдебни производства, а задържаните са 95. Това стана ясно от изявлението на Координационния съвет към Министерския съвет.

Иван Анчев, заместник-министър на вътрешните работи: "От всички тези сигнали 514 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции, 15 са за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот и 1 за унищожаване на имущество. От тези сигнали са образувани 181 досъдебни производства, съставени са 1 476 предупредителни протокола, на територията са проведени 120 специализирани полицейски операции. До момента са задържани 95 лица. 34 от тях в СДВР, 15 в Бургас, по 5 в Кюстендил, Хасково и Шумен, по 4 в Благоевград, Кърдажли, Монтана, Перник."

МВР приемат и проверяват всеки сигнал за изборни нарушения, подаден на горещия телефон.

Областните управители работят активно за изработването на параваните, зад които ще се гласува с хартиена бюлетина като те отговарят на конкретни изисквания, така че да се запази тайната на вота, но да няма възможност за заснемане на бюлетината - практика за контролиран вот, за която са получавали множество сигнали назад във времето, когато гласувахме в тъмни стаички.

Вече са ясни и местата за гласуване зад граница.

Ваня Нушева, съветник на министър-председателя, изборен експерт: "Повече от 60 000 заявления са подадени - два пъти повече в сравнение с предходните избори. 493 секции ще бъдат създадени извън територията на страната."

Министерството на електронното управление разработва няколко варианта за улеснение на незрящите да се зашознаят с кандидатските листи и да гласуват.

Ваня Нушева, съветник на министър-председателя, изборен експерт: "Генерирането на аудиофайлове и публикуването им неясно къде не създава достатъчна сигурност за информацията, която потенциално биха могли да използват незрящите граждани." Николай Минев, заместник-министър на електронното управление: "Пред всяка избирателна секци ще бъде поставен кю ар код, който след като бъде избран от незрящ ще пренасочи съответният гражданин към сайта на РИК. Незрящите граждани имат достатъчно добри технологични решения, които използват, така че съответната информация да бъде изчетена от тях."

А на 4 април изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.



