МВР командирова 200 полицаи и създава спецзвено за сигнали за изборни нарушения

МВР въвежда допълнителни мерки за гарантиране на честни и прозрачни избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

200 служители на Главна дирекция "Национална полиция" ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат противодействието на изборните нарушения.

Ще бъде създадено и специално комуникационно звено за обработка на сигнали, което ще работи с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани. Звеното ще функционира в рамките на Главна дирекция "Национална полиция" и ще следи в реално време обработката на сигналите в цялата страна.