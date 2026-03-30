МВР командирова 200 полицаи и създава спецзвено за сигнали за изборни нарушения

Целта е осигуряването на честни и прозрачни избори, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев
МВР въвежда допълнителни мерки за гарантиране на честни и прозрачни избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
200 служители на Главна дирекция "Национална полиция" ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат противодействието на изборните нарушения.
Ще бъде създадено и специално комуникационно звено за обработка на сигнали, което ще работи с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани. Звеното ще функционира в рамките на Главна дирекция "Национална полиция" и ще следи в реално време обработката на сигналите в цялата страна.
Всички сигнали ще се обработват по две независими линии, за да се гарантира, че нито един случай няма да бъде пренебрегнат или забавен, допълва в поста си Кандев.