4-годишно дете почина в болницата в Добрич, бащата обвинява лекарите в немарливост

4-годишно дете почина вчера в добричката болница, където е прието по спешност в събота след лечение от вирусно заболяване. Според бащата момиченцето е било силно обезводнено, а лекарите с часове не са успели да се справят със ситуацията. Мъжът се опасява от прикриване на факти, затова е сезирал прокуратурата.

От болницата съобщиха, че се извършва проверка по случая, а резултатите от нея ще бъдат огласени своевременно.