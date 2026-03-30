Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в София
НА ЖИВО: България - Индонезия 0:0
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд

Чете се за: 05:45 мин.
Снимка: Архив/БТА
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд. Според прокуратурата едно от най-опасните вещества - наркотикът на изнасилвачите - е използван за престъпленията - блудство, за което и четиримата са обвиняеми. Има обвинения и за създаването, съхранението и разпространението на порнографски материали, включително и с участието на непълнолетни.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за умишлено поставяне в риск от заразяване със сексуално предавани инфекции. Братът на д-р Хасарджиев заяви, че бившият председател на пациентската организация е бил на терпия срещу инфекция, но я прекъснал тъй като временно нямал достъп до медикаменти.

Разследването на Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, гръцкия модел Анастасион Михайлидис и бившия легионер Симеон Драновски започва след жалба на 20-годишен младеж, който твърди, че е държан на сила и спрямо него е извършено сексуално престъпление. Разпитани са 80 свидетели, част от тях посещавали купони в дома на Хасърджиев.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "В условията на съучастническа дейност са повдигнати обвинения, свързани с осъществена принуда, реализирани действия на полово удовлетворение, чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, както и държането на наркотични вещества."

Прокуратурата намира връзка между наркотиците и принудата, поради специфичната дрога, която е открита в апартамента, обитаван от Хасърджиев.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Тази връзка е именно наркотикът GHB, или известен в световен мащаб като наркотика, използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления."

Георги Коджаниколов, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Важно е да се отбележи, че този наркотик е най-масово употребявания на тези партита и от съществено значение е да се знае, че употребата му носи много висок риск от смъртни случаи и шансът от предозиране е много висок."

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Настоящото дело се явява първото в България, при което този конкретен наркотик по категоричен начин е установен като средство, при което лице е склонено и заплашвано с цел осъществяване на полово престъпление."

Повдигнати са обвинения и за създаване, съхранение и разпространение на клипове с порнографско съдържание, като част от свидетелите, които са разпитани, са под 18-годишни.

Георги Коджаниколов, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Файловете, които са изследвани, са буквално стотици. На част от тях се съдържат самостоятелно индивидуални снимки, на част от тях се съдържат цялостни клипове, на които се визуализират лица, видимо на години, ненадвишаващи 18. На част от клиповете непълнолетните лица, заснемани, се обръща към друго лице, участващо в клипа, с израза "мастер".

На брифинга присъства и Николай Хасарджиев, който твърди, че брат му няма общо с намерените видеоклипове.

Николай Хасърджиев, брат на д-р Станимир Хасърджиев: "Брат ми дава под наем стая от единия си апартамент и често нощуват различни хора."

На единия от предадените на съд е повдигнато и обвинение за поставяне в риск от заразяване с две различни сексуално предавани инфекции.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "По делото са събрани достатъчно доказателства, които сочат, че именно извършителят на това деяние е мотивирал пострадалото лице, чрез убеждение, че той не страда от каквито и да е било венерически заболявания, следва да бъде спокоен при осъществяването на половите контакти, а в същото време давността на едно от заболявания е над 10 години и самият обвиняем - подсъдим към днешна дата си го признава."

Според прокуратурата подсъдимият дори умишлено е бил прекъснал терапията си, която да не позволява предаването на инфекцията.

Братът на Хасърджиев обясни, че той е бил регистриран като носител в друга държава, откъдето получавал лекарства.

Николай Хасърджиев, брат на д-р Станимир Хасърджиев: "Терапията е спряна няколко месеца, поради липса на медикамент. Аз също разбрах, когато започна делото, за това нещо."

В момента Станимир Хасърджиев бил в притеснително здравословно състояние, твърди още брат му, но е задържан под стража. В ареста е и Анастиос Михайлидис. Под домашен арест са Росен Белов и Симеон Дряновски.

ТОП 24

В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
1
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Задържаха "софийските биячи"
2
Задържаха "софийските биячи"
НА ЖИВО: България - Индонезия 0:0
3
НА ЖИВО: България - Индонезия 0:0
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
4
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
5
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
6
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Сигурност и правосъдие

Градският прокурор на София Емилия Русинова е споделяла два автомобила с Петьо Еврото, съобщи вътрешният министър
Градският прокурор на София Емилия Русинова е споделяла два автомобила с Петьо Еврото, съобщи вътрешният министър
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
Чете се за: 02:22 мин.
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ) Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
5997
Чете се за: 03:02 мин.
Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически
Чете се за: 04:32 мин.
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

В Киев Гюров разговаря с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко
В Киев Гюров разговаря с министър-председателя на Украйна Юлия...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Агенцията за социално подпомагане е в готовност да реагира, след като р. Черни Лом излезе от коритото си Агенцията за социално подпомагане е в готовност да реагира, след като р. Черни Лом излезе от коритото си
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп не изключва сухопътна операция
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Градският прокурор на София Емилия Русинова е споделяла два...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
МВР командирова 200 полицаи и създава спецзвено за сигнали за...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Испания затвори въздушното си пространство за самолети на САЩ
Чете се за: 01:25 мин.
По света
