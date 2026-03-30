Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд. Според прокуратурата едно от най-опасните вещества - наркотикът на изнасилвачите - е използван за престъпленията - блудство, за което и четиримата са обвиняеми. Има обвинения и за създаването, съхранението и разпространението на порнографски материали, включително и с участието на непълнолетни.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за умишлено поставяне в риск от заразяване със сексуално предавани инфекции. Братът на д-р Хасарджиев заяви, че бившият председател на пациентската организация е бил на терпия срещу инфекция, но я прекъснал тъй като временно нямал достъп до медикаменти.

Разследването на Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, гръцкия модел Анастасион Михайлидис и бившия легионер Симеон Драновски започва след жалба на 20-годишен младеж, който твърди, че е държан на сила и спрямо него е извършено сексуално престъпление. Разпитани са 80 свидетели, част от тях посещавали купони в дома на Хасърджиев.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "В условията на съучастническа дейност са повдигнати обвинения, свързани с осъществена принуда, реализирани действия на полово удовлетворение, чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, както и държането на наркотични вещества."

Прокуратурата намира връзка между наркотиците и принудата, поради специфичната дрога, която е открита в апартамента, обитаван от Хасърджиев.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Тази връзка е именно наркотикът GHB, или известен в световен мащаб като наркотика, използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления." Георги Коджаниколов, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Важно е да се отбележи, че този наркотик е най-масово употребявания на тези партита и от съществено значение е да се знае, че употребата му носи много висок риск от смъртни случаи и шансът от предозиране е много висок." Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Настоящото дело се явява първото в България, при което този конкретен наркотик по категоричен начин е установен като средство, при което лице е склонено и заплашвано с цел осъществяване на полово престъпление."

Повдигнати са обвинения и за създаване, съхранение и разпространение на клипове с порнографско съдържание, като част от свидетелите, които са разпитани, са под 18-годишни.

Георги Коджаниколов, прокурор в Софийска районна прокуратура: "Файловете, които са изследвани, са буквално стотици. На част от тях се съдържат самостоятелно индивидуални снимки, на част от тях се съдържат цялостни клипове, на които се визуализират лица, видимо на години, ненадвишаващи 18. На част от клиповете непълнолетните лица, заснемани, се обръща към друго лице, участващо в клипа, с израза "мастер".

На брифинга присъства и Николай Хасарджиев, който твърди, че брат му няма общо с намерените видеоклипове.

Николай Хасърджиев, брат на д-р Станимир Хасърджиев: "Брат ми дава под наем стая от единия си апартамент и често нощуват различни хора."

На единия от предадените на съд е повдигнато и обвинение за поставяне в риск от заразяване с две различни сексуално предавани инфекции.

Александра Стефанова, прокурор в Софийска районна прокуратура: "По делото са събрани достатъчно доказателства, които сочат, че именно извършителят на това деяние е мотивирал пострадалото лице, чрез убеждение, че той не страда от каквито и да е било венерически заболявания, следва да бъде спокоен при осъществяването на половите контакти, а в същото време давността на едно от заболявания е над 10 години и самият обвиняем - подсъдим към днешна дата си го признава."

Според прокуратурата подсъдимият дори умишлено е бил прекъснал терапията си, която да не позволява предаването на инфекцията.

Братът на Хасърджиев обясни, че той е бил регистриран като носител в друга държава, откъдето получавал лекарства.

Николай Хасърджиев, брат на д-р Станимир Хасърджиев: "Терапията е спряна няколко месеца, поради липса на медикамент. Аз също разбрах, когато започна делото, за това нещо."

В момента Станимир Хасърджиев бил в притеснително здравословно състояние, твърди още брат му, но е задържан под стража. В ареста е и Анастиос Михайлидис. Под домашен арест са Росен Белов и Симеон Дряновски.