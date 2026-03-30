Градският прокурор на София Емилия Русинова е споделяла два автомобила с Петьо Еврото, съобщи вътрешният министър

Градският прокурор на София Емилия Русинова е споделяла два автомобила с Петьо Петров - Еврото.

Тя многократно е напускала страната в компанията на няколко души, с които понякога е пътувал и бившият следовател. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Данните на МВР са, че това се е случвало след разследването "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд през 2020 г., заяви Дечев. По думите му през 2021 г. Русинова и Петьо Еврото са пресекли границата ни с Република Северна Македония при "Златарево" с един автомобил.