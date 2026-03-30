Конфликтът в Близкия изток: Тръмп не изключва сухопътна операция

Доналд Тръмп не изключва военна намеса с цел контрол върху петролните запаси на Иран. Това стана ясно от интервю на американския президент за "Файненшъл таймс". Според Тръмп САЩ са постигнали смяна на режима в Техеран, а преговорите за край на войната продължават. Изявлението му идва на фона на втория ден на консултации между посредниците Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия в опит да договорят отваряне на Ормузкия проток и среща между Вашингтон и Техеран в Исламабад през следващите дни.

Преговори в следващите дни и сделка или военна намеса в Иран - изглежда всички опции са на масата за Доналд Тръмп. Американският президент не изключи провеждането на сухопътна операция за завладяването на петрола на Иран чрез превземане на основния център за горива в страната, остров Харг. Изказването му доведе до ръст на цените на петрола до над 115 долара за барел.

Според Тръмп, едно е ясно - Вашингтон вече може да се похвали с постигането на смяна на режима в Ислямската република.



Доналд Тръмп, Президент на Съединените щати: "Вероятно ще постигнем сделка с тях. Почти съм сигурен, но е възможно и да не го направим. Но вече имаме смяна на режима, ако погледнете, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви. Следващият режим също е до голяма степен мъртъв. Сега си имаме работа с хора, с които никой досега не е имал - съвсем различна група хора. Аз бих го определил като промяна на режима и, честно казано, те се държат много разумно."

На фона на продължаващата размяна на удари между Иран и Израел, американският президент каза, че Съединените щати водят както индиректни, така и директни преговори с иранците. До миналата седмица, ирански представители отричаха да преговарят, но през последните дни запазват мълчание. Пакистан предлага да домакинства среща между представители на Вашингтон и Техеран в следващите дни. Днес в Исламабад е вторият ден на консултации между посредниците - Пакистан, Турция, Египет и Саудитска Арабия.



Ишак Дар, министър на външните работи на Пакистан: „Запознах братските министри на външните работи с перспективите за евентуални преговори между САЩ и Иран в Исламабад. Те изразиха пълната си подкрепа за тази инициатива. За Пакистан ще бъде чест да стане домакин и да съдейства за провеждането на конструктивни преговори между двете страни в следващите дни с цел постигането на всеобхватно и трайно уреждане на продължаващия конфликт."

Разговорите вчера са се фокусирали върху разглеждане на предложения за отваряне на ключовия за преноса на петрол Ормузки проток. Иран съобщи, че планира да въведе такси за преминаването му. На фона на дипломатическите усилия, Израел демонстрира готовност да продължи конфликта като прие драстично увеличение на разходите си за отбрана в бюджета за тази година от около 235 млрд. евро.