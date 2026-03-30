БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Домовете на 20 семейства са недостъпни след като река Черни Лом излезе от коритото си

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

До евакуация на хора няма да се стигне, заяви кметът на Попово д-р Людмил Веселинов

заради проливни дъждове река черни лом преля село априлово
Слушай новината

Река Черни Лом излезе от коритото си заради проливния дъжд през последните 48 часа в община Попово. Две диги са скъсани.

Най- сериозна е ситуацията в село Априлово, където са наводнени две къщи, дворове и земеделски земи.

До евакуация на хора няма да се стигне, заяви кметът на Попово д-р Людмил Веселинов. На 20 семейства, чиито домове са откъснати временно от центъра на селото, ще бъдат доставени с проходима техника продукти от първа необходимост.

В момента аварийни екипи поставят чували с пясък, за да преградят пътя на водата към джамията, каза за БНТ кметът на село Априлово Миран Стоянов. Заради придошлата вода са затлачени двата моста в съседното село Марчино, в района е наводнена производствена земеделска база.

Движението по пътя Попово-Търговище е ограничено в едната посока край село Светлен. В община Попово са паднали 60 литра дъжд на квадратен метър през последните две денонощия.

#Черни Лом #преляла река #обилни валежи

Последвайте ни

Още от: Регионални

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ