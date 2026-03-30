Домовете на 20 семейства са недостъпни след като река Черни Лом излезе от коритото си

Река Черни Лом излезе от коритото си заради проливния дъжд през последните 48 часа в община Попово. Две диги са скъсани.

Най- сериозна е ситуацията в село Априлово, където са наводнени две къщи, дворове и земеделски земи.

До евакуация на хора няма да се стигне, заяви кметът на Попово д-р Людмил Веселинов. На 20 семейства, чиито домове са откъснати временно от центъра на селото, ще бъдат доставени с проходима техника продукти от първа необходимост.

В момента аварийни екипи поставят чували с пясък, за да преградят пътя на водата към джамията, каза за БНТ кметът на село Априлово Миран Стоянов. Заради придошлата вода са затлачени двата моста в съседното село Марчино, в района е наводнена производствена земеделска база.

Движението по пътя Попово-Търговище е ограничено в едната посока край село Светлен. В община Попово са паднали 60 литра дъжд на квадратен метър през последните две денонощия.