Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас

Шофьор с изключително висока концентрация на алкохол беше задържан след пътен инцидент в Бургас.

По информация на полицията в неделя около 14:46 часа в района на кръстовището между хипермаркети в комплекс „Изгрев“, са се сблъскали два автомобила. При инцидента са нанесени само материални щети.

При извършената проверка с дрегер е установено, че единият от шофьорите – 42-годишен бургазлия, управлявал лек автомобил, е шофирал с 2,82 промила алкохол в кръвта.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.