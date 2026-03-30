Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
България се готви за по-сериозен тест срещу Индонезия след успеха над Соломоновите острови

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Гледайте срещата пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Български национален отбор футбол мъже
Снимка: Startphoto.bg
Националният отбор на България по футбол се изправя срещу Индонезия във финала на приятелския турнир FIFA Series в Джакарта в понеделник, 30 март, от 16:00 часа българско време. Срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и ТУК.

Момчетата на Александър Димитров стигнаха до двубой с домакините, след като постигнаха разгромна победа над скромния тим на Соломоновите острови с 10:2. Българите спечелиха за самочувствие, като разликата можеше и да е по-голяма, но и допуснаха две попадения във вратата на Даниел Наумов. Въпреки гръмкия успех, към футболистите заваляха критики и иронични коментари, включително и от бившия национал Стилиян Петров.

След като се разиграха срещу Соломоновите острови, играчи като Марин Петков, Филип Кръстев и Владимир Николов са готови да го сторят и срещу по-класния отбор на Индонезия, където личат имената на футболисти, състезаващи се в Сасуоло, Борусия Мьонхенгладбах и Аякс. Индонезийците стигнаха до срещата с „лъвовете“ след убедително 4:0 над Сейнт Китс и Невис на свой ред, като два от головете вкара крилото Бекъм Путра.

Ден след головата фиеста във вратата на Соломоновите острови (втората най-изразителна победа на България след 10:0 над Гана през 1968 година), „трикольорите“ получиха почивка преди неделната тренировка. Причина за решението на националния селекционер до известна степен бе голямата жега в Индонезия и трудната аклиматизация към нея от страна на представителния тим. Очаква се в понеделник за финала температурите да са дори още по-високи.

„Даваме всичко, за да победим. Всеки мач е важна победата. Какво ще се случи на терена, не зависи само от нас - имаме достоен съперник. Надявам се да се получи един интересен двубой. Фаворитът в утрешния двубой? Да, Индонезия разполага с играчи от топ 5 първенствата в Европа, нещата са различни спрямо времето, в което бях тук, всички са тук, с изключение на двама от Нидерландия. Натурализират играчи, вчера ми направи много силно впечатление номер 7 и номер 10, имат добра симбиоза между местни играчи и такива от Европа. Не мога да кажа, че има фаворит в двубоя“, сподели Александър Димитров, който няма да може да разчита на контузения Доминик Янков във финала, на неделната си пресконференция.

Двубоят между Индонезия и България ще се играе на стадион „Гелора Бунг Карно“ в столицата Джакарта с капацитет малко над 77 000 седящи места. Победителят от срещата ще се поздрави и с трофей, след като в първото издание на FIFA Series в Азербайджан преди две години, на което България също участва, такъв не беше връчен на спечелилия отбор.

Свързани статии:

Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Срещата е в понеделник, 30 март от 16:00 часа. Студиото ни започва...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
Задържаха "софийските биячи"
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Спортни новини 30.03.2026 г., 06:30 ч.
Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк
Спортни новини 29.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.03.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3 Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена делегация
Заради проливни дъждове: Река Черни Лом преля в село Априлово Заради проливни дъждове: Река Черни Лом преля в село Априлово
Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток
Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран Тръмп смята, че е постигнал смяна на режима в Иран
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
Временни ограничения по АМ „Струма“ заради ремонтни...
Откъснати населени места в Русенско - защо липсва обществен...
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
