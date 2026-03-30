България се готви за по-сериозен тест срещу Индонезия след успеха над Соломоновите острови

Националният отбор на България по футбол се изправя срещу Индонезия във финала на приятелския турнир FIFA Series в Джакарта в понеделник, 30 март, от 16:00 часа българско време. Срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и ТУК.

Момчетата на Александър Димитров стигнаха до двубой с домакините, след като постигнаха разгромна победа над скромния тим на Соломоновите острови с 10:2. Българите спечелиха за самочувствие, като разликата можеше и да е по-голяма, но и допуснаха две попадения във вратата на Даниел Наумов. Въпреки гръмкия успех, към футболистите заваляха критики и иронични коментари, включително и от бившия национал Стилиян Петров.

След като се разиграха срещу Соломоновите острови, играчи като Марин Петков, Филип Кръстев и Владимир Николов са готови да го сторят и срещу по-класния отбор на Индонезия, където личат имената на футболисти, състезаващи се в Сасуоло, Борусия Мьонхенгладбах и Аякс. Индонезийците стигнаха до срещата с „лъвовете“ след убедително 4:0 над Сейнт Китс и Невис на свой ред, като два от головете вкара крилото Бекъм Путра.

Ден след головата фиеста във вратата на Соломоновите острови (втората най-изразителна победа на България след 10:0 над Гана през 1968 година), „трикольорите“ получиха почивка преди неделната тренировка. Причина за решението на националния селекционер до известна степен бе голямата жега в Индонезия и трудната аклиматизация към нея от страна на представителния тим. Очаква се в понеделник за финала температурите да са дори още по-високи.

„Даваме всичко, за да победим. Всеки мач е важна победата. Какво ще се случи на терена, не зависи само от нас - имаме достоен съперник. Надявам се да се получи един интересен двубой. Фаворитът в утрешния двубой? Да, Индонезия разполага с играчи от топ 5 първенствата в Европа, нещата са различни спрямо времето, в което бях тук, всички са тук, с изключение на двама от Нидерландия. Натурализират играчи, вчера ми направи много силно впечатление номер 7 и номер 10, имат добра симбиоза между местни играчи и такива от Европа. Не мога да кажа, че има фаворит в двубоя“, сподели Александър Димитров, който няма да може да разчита на контузения Доминик Янков във финала, на неделната си пресконференция.

Двубоят между Индонезия и България ще се играе на стадион „Гелора Бунг Карно“ в столицата Джакарта с капацитет малко над 77 000 седящи места. Победителят от срещата ще се поздрави и с трофей, след като в първото издание на FIFA Series в Азербайджан преди две години, на което България също участва, такъв не беше връчен на спечелилия отбор.

