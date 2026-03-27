Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3

След категорични успех над Соломоновите острови с 10:2 българският национален отбор ще се изправи срещу Индонезия във финалния мач от турнира FIFA Series.

Гръмката победа би трябвало да вдъхне по-голямо самочувствие на футболистите на Александър Димитров. Могат ли "лъвовете" да задържат нивото срещу доста по-сериозен опонент в лицето на домакините?

Вижте в прякото предаване на БНТ 3 в понеделник, 30 март от 16:00 часа. Студиото ни започва 30 минути по-рано.