Хирурзи от 5 континента обсъждат в Русе баланса между изкуствения интелект и човешкия опит

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Изкуственият интелект вече променя генерално всяка област от живота ни. И здравеопазването е сфера, която той преобразява. Какви са възможностите към момента – това е една от темите на международния симпозиум „Пролетни хирургични дни“ в Русе. Той събра над 500 специалисти от България и 30 хирурзи от пет континента.

Изкуственият интелект преобразява медицината, включително и хирургията. Една от възможностите е създаването на виртуална реалност, която симулира реална оперативна среда. Така младите лекари могат да се обучават. Изкуственият интелект дава и много изчерпателни анализи на различни заболявания. Отдавна се правят операции с помощта на роботи и те стават все по-прецизни.

Д-р Ивелин Йоцов обаче е скептик по отношение на извършването на изцяло роботизирани операции.

д-р Ивелин Йоцов, управител на УМБАЛ „Медика“ – Русе: „Не вярвам, че изкуственият интелект може напълно да замени ролята на лекаря, на хирурга, тъй като медицината е изкуство. Много често тя е съчетание на много неща – мисъл, развитие, интелект. Там има познания, които освен чисто научни, са и във връзка с пациента. Както казват хората: „Добрата дума лекува повече и от най-добрия хирург“. Така че мисля, че той няма да може да замени лекаря.“

Изкуственият интелект вече предизвиква революция в медицината, смята специалният гост на форума – професор Бежендра Пател от Великобритания, специалист в областта на роботизираната хирургия и изкуствения интелект.

проф. Бежендра Пател: „Съчетанието между двете технологии ще помогне да съберем и обработим гигантско количество информация. Изкуственият интелект ще увеличи кръгозора на хирурга. Той ще е като „разширение“ и подобрение на съзнанието му“.

В рамките на конференцията бяха обсъдени и последните новости в сферата на пластичната и лицево-челюстната хирургия, както и ролята на медицинската сестра като равноправен участник с лекаря при следоперативното възстановяване на пациента.

#Пролетни хирургични дни # изкуствен интелект #хирургия #Русе #медицина

