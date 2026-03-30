Ескалация в Южен Ливан: Израел разширява буферната зона, нанася удари в Каспийско море

Човек от мироопазващата мисия на ООН от Индонезия загина в Южен Ливан, където продължават стълкновенията между Израел и проиранската групировка "Хизбула". Израел разширява буферната зона до река Литани, която се намира на около 30 километра от границата между Ливан и Израел, и практически отвори нов фронт с удари срещу ирански цели в Каспийско море.

Израелската армия обяви ликвидирането на трима членове на „Хизбула“ при пореден удар в южната част на Бейрут. Поне 10 парамедици загинаха през двата почивни дни при израелски удари в района, а трима журналисти загубиха живота си при израелски обстрел в събота.

Според Израел бойци на „Хизбула“ се придвижват, представяйки се за ливански парамедици, а някои от загиналите журналисти са били част от разузнаването на групировката. Израелската армия съобщи, че е загубила шести войник в сраженията в Южен Ливан.