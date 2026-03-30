Облачно, дъждовно и студено време в началото на седмицата

Пролет е. Облаци, валежи, силен вятър, температури под климатичните норми е времето днес. На повече места ще вали пак в източните райони, а след обяд и в планинските, макар и с недотам съществени количества, както вчера. В Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина ще бъде много ветровито до вечерта. Температурите ще са най-вече между 9° и 14°.

През следващото денонощие не се очаква особена промяна във времето. През нощта ще превалява все още на отделни места главно в източната половина от страната. Температурите сутринта ще останат положителни - между 0° и 5°, в югоизточните райони и по Черноморието дори малко по-високи.

При дневните се очаква символична, позитивна флуктуация - максималните ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 11°. След временното преустановяване на валежите сутринта и след по-съществено разкъсване на облачността, след обяд от юг тя отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България.

В планините, в районите над 1200 мадморска височина и утре, след обяд ще завали сняг.

Под 1200 метра ще вали дъжд. Ще духа умерен вятър, посоката ще е от северозапад.

Не се очаква съществена промяна във времето до края на седмицата по отношение на температурите - дневните ще бъдат от 11° до 16°. Сутрешните ще се повишат по-категорично и ще са предимно от 3° до 8°.

Ще вали и в сряда, но по-сериозна ще е обстановката до обяд в четвъртък - тогава валежите ще са повсеместни и значителни по количество, а вече и в по-ниските планински райони - над около 700-800 м - дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще вали и в петък и в събота, вече по-слабо и на по-малко места.