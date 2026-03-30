Казусът "Сарафов" - БОЕЦ внасят сигнал до две министерства

От гражданското сдружение БОЕЦ внасят сигнал до две министерства за това, че и.д. главен прокурор Борислав Сарафов използва кабинета на главния прокурор незаконно, тъй като е с изтекли правомощия. От сдружението искат да му бъде забранен достъпът до кабинета. От БОЕЦ ще внесат в МВР информация за действия, влияние и изтичането на информация по разследването за Чирен и казуса с Теодора Георгиева от висш полицейски ръководител в лицето на бившия главен секретар Мирослав Рашков.

Георги Георгиев, БОЕЦ: "Днес БОЕЦ внасяме сигнал до МВР и Министерството на правосъдието за извършени престъпления чрез нелегитимно проникване и достъп до кабинета на главния прокурор от Борислав Сарафов. Искаме забрана на достъп на Сарафов до този кабинет. Не приемаме тезата за държавна репресия в този казус, защото прилагането на закона не е това. Върховенството на закона изисква той да бъде приложен незабавно и еднакво спрямо всеки български гражданин."