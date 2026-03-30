Какви са рисковете при енергийната криза?

И към цените в търговските вериги. Очаква се храните да поскъпнат повече през следващата година. Това заяви в студиото на „Денят започва“ Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. В момента най-скъпо купуваме плодовете и зеленчуците заради вноса от чужбина, допълни Вълканов. Държавата предлага различни мерки за подкрепа на хора и бизнеси. По темата гостуваха Николай Валканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия, и Йордан Арабаджиев, изп. директор на Съюза на международните производители.



„Все още е рано да говорим за сериозни ефекти. Това, че в продължение на три седмици цените на горивата на колонка леко се покачват, не представлява кардинален проблем за никого“, заяви Николай Валканов.

Той даде пример с 2008 година, когато цените на бензина и дизела достигнаха нива от 2,50–2,80 лв. по тогавашни цени, което в днешни левове означава около 5 лева на литър.

Вълканов добави: „Все още сме далеч от такава криза. Правителството се опитва да подготви държавата, бизнеса и потребителите за по-дълъг период на предизвикателства – ако се наложи.“

Според него, ако се наблюдава покачване на цените по щандовете, причините са две: Традиционна януарска индексация на доставчиците, която всяка година се отразява частично върху потребителската инфлация.

Сезонни фактори – най-много поскъпват плодове и зеленчуци, които не се произвеждат у нас и идват от далечни региони, с високи разходи за транспорт и енергия.

Вълканов обясни: „Това, че усещаме поскъпване, не означава непременно, че индексът на потребителските цени, измерен от НСИ, е неточен.“

Подкрепата от държавата според превозвачите е закъсняла. Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи коментира ефекта върху транспортния сектор:

„Вече се приближаваме към критични нива на работа, тъй като горивата са съществен дял от транспортната услуга.Но на фона на кризата в Близкия изток и невиждащия се край на този конфликт ние считаме, че нещата са изключително тревожни и очакваме нашето правителство наистина да предприеме спешни мерки. Това, което видяхме като мерки е недостатъчно тъй като голям приоритет ни дава на това че не поскъпват тол таксите“, заяви той.

Според него предложените досега мерки не са достатъчни, тъй като основният акцент е върху потребителите, докато бизнесът, особено превозвачите – поемат най-големият удар.

Арабаджиев очаква конкретна подкрепа чрез т.нар. „виртуален портфейл“:

„На база изразходваното гориво през предходния месец, да се акумулират средства, които превозвачите да могат да използват за покриване на социални осигуровки, заплати или ДДС. Това би облекчило бизнеса и няма да натовари бюджета директно.“

Той добави, че други мерки, които правителството промотира, са насочени твърде напред във времето и няма как да облекчат настоящата криза: