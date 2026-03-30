94 дни срещу ветровете и теченията: Френски шкипер с рекорд за обратно околосветско пътешествие

Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Френски шкипер подобри с почти месец рекорда за околосветско пътешествие по посока обратна на въртенето на Земята.

Гирек Суде стана най-бързият шкипер обиколил света от Изток на Запад, срещу преобладаващите течения и ветрове. 34-годишният ветроходец завърши плаването си за 94 дни 21 часа и 58 минути. Той направи това на борда на макси тримаран - една от най-големите многокорпусни състезателни лодки в света. От отплаването си на 23 декември миналата година, Суде измина над 37 хиляди и 670 морски мили или около 70 хиляди километра.

Предишният рекорд също се държеше от французин - Жан-Люк Ван Ден Хееде, който направи обиколката за 122 дни и 14 часа през 2004 година.

