Конфликтът в Близкия изток: Втори ден консултации в Пакистан

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред вестник "Файненшъл Таймс", че би могъл да "завладее петрола в Иран" и евентуално да превземе основния център за горива в страната, остров Харг. Изказването му доведе до ръст на цените на петрола до над 115 долара за барел.



На фона на растящи опасения за планирана сухопътна операция на САЩ в Иран, продължават консултациите в Исламабад на външните министри на Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия в търсене на "възможни начини за постигане на бърз и траен край на войната" в Ислямската република.

Конфликтът засегна силно и страните от Персийския залив, в които има американски военни бази, и спря износа на петрол през Ормузкия проток. Според Ройтерс, срещите вчера са се фокусирали именно върху разглеждане на предложения за отваряне на ключовия воден път, за който Иран планира да въведе такси за преминаване.