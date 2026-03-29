Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Задържаха "софийските биячи"
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София

Възпитаничките на Весела Димитрова допуснаха грешка в многобоя.

Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели бронз в многобоя на Световната купа в „Арена 8888“. На родна земя София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, които вчера поведоха в класирането след изпълненията с пет топки, днес допуснаха сериозна грешка в композицията си с три обръча и с два чифта бухалки и бяха оценени с 25.650 точки (12.900 трудност, 6.950 артистичност, 6.100 изпълнение, 0.30 наказание). Българките изхвърлиха един от обръчите извън терена и взеха резервен уред.

Така възпитаничките на Весела Димитрова събраха сбор от 53.600 точки (27.950 на пет топки и 25.650 на три обръча/два чифта бухалки) и заеха третата позиция в подреждането.

Българките се класират и за двата финала с първа по сила оценка на топки и четвърта на обръчи и бухалки.

Шампион в многобоя стана отборът на Русия, който участва с неутрален статут, с 54.250 точки (26.750 топки и 27.500 обръчи/бухалки), а на второ място е Германия с 54.050 (27.050 и 27.000).

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на четвърта позиция с 53.150 (26.600 и 26.550), а световният първенец Япония е шести с 48.600 (24.300 и 24.300).

По-рано Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените.

Световната купа в София завършва утре с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите, които започват в 12:30 часа в "Арена 8888".

Стилияна Николова със сребро в многобоя на Световната купа в София
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска
Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2
