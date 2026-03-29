С цветя и върбови клонки католиците в Пловдив отпразнуваха Палмова неделя

від БНТ , Репортер: Росица Колева
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И у нас католиците почетоха Палмова неделя – катедралата "Свети Лудвиг" в Пловдив се препълни с вярващи, дошли за тържествената литургия. Тя беше водена от новопровъзгласения епископ на Софийско-Пловдивската епархия монсеньор Румен Станев. Епархията е най-голямата от трите католически диоцеза в страната.

С цветя и върбови клонки в ръце вярващите се събраха в храма.

Виделина: "Вярата е нещо,което е свято за всеки от нас и не трябва да се уповаваме на нея само когато имаме нужда, нея трябва да я носим в сърцата си.

Който пее, се моли два пъти – в това е убедена Илица Даскалова, която пее в църковния хор на катедралата от 7-годишна.

Илица Даскалова, хорист: "Смятам, че трябва да се помолим преди всичко за мир и затова, че много е тънка и къса разликата между "осанна" и "разпни го".

В смирение, с почит и надежда епископ, свещеници и министранти ритуално преминаха с върбови клонки между вярващите в храма.

монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия: "Искам да пожелая на този разкъсан свят от войни и неразбирателства да има мир, но и да има мир и в сърцата на хората, защото оттам тръгва истинският мир."

От утре за католиците започва Страстната седмица, в която вярващите се приготвят да посрещнат Възкресението на Христос.

#Палмова неделя #католическа общност #католици #Пловдив

