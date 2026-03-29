Задържаха "софийските биячи"

Само по БНТ говори една от жертвите на т. нар. "софийски биячи" - мъже на 18 и 28 години, които близо 6 месеца нападат без причина случайно срещнати граждани в центъра на столицата. Те са с дебели криминални досиета, присъди и висящи дела, но вече са задържани.

Условно ще го наричаме Стоян. Разказът му започва с това, че в почивни дни редовно разпуска от работната седмица в заведения с лека музика и приятни разговори.

Стоян: "В заведение, в което ходят много чужденци и доста интелигентни хора."

Преди две седмици Стоян отново е там и вечерта преминава спокойно до момента, в който в заведението нахлуват агресивни мъже.

Стоян: "За първи път попадам в такава ситуация, а излизам поне от 20 години по заведенията в София. В един момент трима човека агресират много брутално срещу един посетител в заведението и в този момент се разрази пълен погром в заведението. Хвърчаха чаши, удряха се хора. Започнаха да удрят кой - където сварят. В един момент започнаха да пищат жени така, както съм чувал само при терористични актове."

Оказва се, че това не е единственото заведение, нападано от задържаните.

Николай Николаев, прокурор в Районна прокуратура - София: "Двамата, които по аналогичен начин със случая от Перник, с пернишкия бияч, спокойно могат да бъдат наречени софийските биячи. В рамките на броени месеци двамата са привлечени към наказателна отговорност за това, че са нанесли побои над множество лица по хулигански подбуди, т.е. без никакъв мотив."

През ноември миналата година, след поредно нападение, мъжете са задържани. Районният съд потвърждава ареста, но Софийският градски съд ги освобождава. Така двамата продължили да нападат хора в нощните часове по централните улици и заведения в столицата.

Николай Николаев, прокурор в Районна прокуратура София: "Като наред с това, единият от обвиняемите е размахвал нож, включително е агресирал срещу пристигналите полицейски служители, за което е привлечен като обвиняем за извъшено хулиганство с особена дързост."

В заведението, където е нападнат Стоян, са пребити и дошлите служители на СОТ.

Стоян: "Бяха напълно обезумели, най-вероятно под влиянието на наркотици. Заплашваха с ножове, удряха всеки, който се опиташе да им се противопостави. Агресираха, удряха със столове някои от посетителите и нанасяха удари с юмруци и с..."

Мъжете избягали и минути по-късно нападнали двама души пред спортното министерство.

Николай Николаев, прокурор в Районна прокуратура - София: "18-годишният извършител има четири осъждания в рамките на последната близо половин година, като непълнолетен все още."

А 28-годишният е с две предишни присъди - за държане на наркотици и за шофиране след употреба на дрога. Срещу двамата има и наколко висящи дела.