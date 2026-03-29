Около 73 000 са делфините в Черно море, но популацията все още се възстановява

Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови след масовото им избиване в средата на миналия век. Това сочат доклади на учени от Института по океанология във Варна. Към момента делфините в българската акватория на Черно море са около 73 000.

Масовият лов на делфини започва в края на 40-те години на ХХ век. У нас е създадена специална флотилия, корабите от която влизали на 200 километра навътре в морето, за да ловят бозайниците. С информация за движението на стадата помагали и самолети.

Донка Николова, Държавен архив-Варна: “Една делфиноловна група е обхвалаща око 7-8 души. Капитанът на съответния плавателен съд, имало е и стрелци, с ловни и военни пушки са били отстрелвали делфините. Имало е хора с куки, които да прибират животните. Имало е гмуркачи, които да преследват раненото животно.” доц. Марина Панайотова, Институт по океанология:"Тогава се въвежда и гъргърския риболов – това са едни огромни мрежи, които заграждат делфиновите стада. След това ги избиват с пушки."

Костадин Паунов е рибар от десетки години. Историята за масовия лов на делфини му е добре позната.

Костадин Паунов, рибар:"В момента, в който застрелят делфина той скача и го държи на водата, докато го приберат. Ако не го приберат, останалите делфини го вземат и го потапят долу на дъното."

Делфините са ловени заради ценната им мас с високо съдържание на Витамин D. Месото им пък било деликатес в заведенията по Черноморието. 59 хиляди делфина са убити само у нас през 1959-та. 7 години по-късно уловът им е забранен в България и те се превръщат в защитен вид.

доц. Марина Панайотова, Институт по океанология: "Техните популации много трудно се възстановяват. Имат ниска репродуктивна способност. Делфините афалата, индивидите стават полово зрели женските на 5-10 години, мъжките на 10, бременността е 10-12 месеца, и полагат 3 години грижи за малките, за да ги научат на социално поведение, ловни умения."

Въпреки забраната за лов, намаляването на популацията на делфините продължава заради замърсяването на морето и рибарските мрежи.

Костадин Паунов, рибар: "Аз съм имал случай с мрежите, когато хващаме паламуд, те плават, отгоре се закачат делфинчета. Обикаля майката отстрани. Когато са живи винаги сме ги пускали, кощунство е да убиеш това животно. Но има случаи, когато са удавени на мрежите. Там няма какво да направим."

Към момента в българската акватория на Черно море живеят делфини от три вида - Афала, Муткур и обикновен делфин.