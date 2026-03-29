Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Около 73 000 са делфините в Черно море, но популацията все още се възстановява

від БНТ , Репортер: Деян Михайлов
У нас
мъртви делфини открити брега река темза лондон
Снимка: илюстративна
Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови след масовото им избиване в средата на миналия век. Това сочат доклади на учени от Института по океанология във Варна. Към момента делфините в българската акватория на Черно море са около 73 000.

Масовият лов на делфини започва в края на 40-те години на ХХ век. У нас е създадена специална флотилия, корабите от която влизали на 200 километра навътре в морето, за да ловят бозайниците. С информация за движението на стадата помагали и самолети.

Донка Николова, Държавен архив-Варна: “Една делфиноловна група е обхвалаща око 7-8 души. Капитанът на съответния плавателен съд, имало е и стрелци, с ловни и военни пушки са били отстрелвали делфините. Имало е хора с куки, които да прибират животните. Имало е гмуркачи, които да преследват раненото животно.”

доц. Марина Панайотова, Институт по океанология:"Тогава се въвежда и гъргърския риболов – това са едни огромни мрежи, които заграждат делфиновите стада. След това ги избиват с пушки."

Костадин Паунов е рибар от десетки години. Историята за масовия лов на делфини му е добре позната.

Костадин Паунов, рибар:"В момента, в който застрелят делфина той скача и го държи на водата, докато го приберат. Ако не го приберат, останалите делфини го вземат и го потапят долу на дъното."

Делфините са ловени заради ценната им мас с високо съдържание на Витамин D. Месото им пък било деликатес в заведенията по Черноморието. 59 хиляди делфина са убити само у нас през 1959-та. 7 години по-късно уловът им е забранен в България и те се превръщат в защитен вид.

доц. Марина Панайотова, Институт по океанология: "Техните популации много трудно се възстановяват. Имат ниска репродуктивна способност. Делфините афалата, индивидите стават полово зрели женските на 5-10 години, мъжките на 10, бременността е 10-12 месеца, и полагат 3 години грижи за малките, за да ги научат на социално поведение, ловни умения."

Въпреки забраната за лов, намаляването на популацията на делфините продължава заради замърсяването на морето и рибарските мрежи.

Костадин Паунов, рибар: "Аз съм имал случай с мрежите, когато хващаме паламуд, те плават, отгоре се закачат делфинчета. Обикаля майката отстрани. Когато са живи винаги сме ги пускали, кощунство е да убиеш това животно. Но има случаи, когато са удавени на мрежите. Там няма какво да направим."

Към момента в българската акватория на Черно море живеят делфини от три вида - Афала, Муткур и обикновен делфин.

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
2
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
3
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
4
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната
6
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

БАБХ унищожава близо 6 тона храни с изтекъл срок в Димитровград
БАБХ унищожава близо 6 тона храни с изтекъл срок в Димитровград
Католическата общност в Пловдив празнува Палмова неделя Католическата общност в Пловдив празнува Палмова неделя
Чете се за: 01:50 мин.
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Чете се за: 03:12 мин.
Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг, петима души са задържани Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг, петима души са задържани
Чете се за: 01:07 мин.
Соня Йончева и Надин Сиера участват на фестивала “OPERA OPEN” в Пловдив Соня Йончева и Надин Сиера участват на фестивала “OPERA OPEN” в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Шумът на града: Високи децибели тормозят русенци Шумът на града: Високи децибели тормозят русенци
Чете се за: 02:27 мин.

Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч" Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Палмова неделя празнуват католиците по света
Чете се за: 00:37 мин.
По света
