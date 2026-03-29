Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Кенийци спечелиха Маратон Стара Загора 2026

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Спорт
Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева са държавни шампиони на полумаратон.

Гладис Кипротич
Снимка: БТА
Кенийци спечелиха Маратон Стара Загора 2026. При мъжете победител бе Кенеди Роно, а при дамите златото грабна Гладис Кипротич. В 11-ото издание на маратона участие взеха рекордните за състезанието общо близо 1500 бегачи, в четири дистанции - класическа (42,195 км), полумаратон (21,1 км), дистанция от 10,55 км и новата от 5 км. Организиран бе и градски крос на 1,2 километра за деца.

При мъжете Кенеди Роно спечели победата с време 2 часа, 18 минути и 9 секунди, като изпревари с точно четири минути мароканеца Мусаб Хадут, а бронзът бе за друг кениец - Бернард Кюр (2:24:50 часа). Четвърти се нареди българският представител Шабан Мустафа.

При дамите призовата тройка заеха представителки на Кения, като Гладис Кипротич финишира за 2 часа и 43 минути и успя да победи с 39 секунди разлика Тут Мбата и миналогодишната победителка Роуз Джепчумба (2:45:25 часа), която остана трета. На четвъртото място завърши българката Антония Георгиева.

Най-бързи в полумаратона на 21,1 км бяха Исмаил Сенанджи от Евър – Варна с време от 1 час, 7 минути 11 секунди при мъжете и Маринела Нинева от Локомотив (Дряново) с 1 час, 18 минуто и 14 секунди при дамите. Тъй като това състезание бе валидно и за Държавно първенство по полумаратон двамата успяха да защитят титлите си след миналогодишния триумф. Филипо Тревизани и Стефан Йорданов допълниха призовата тройка при мъжете, а Таня Димитрова и Анастасия Пейчева бяха подгласнички при жените.

На 10 км победители станаха Иво Андреев с 34:33 минути и Девора Аврамова с 36:50 минути. На 5 км спечелиха Даниел Йовчев с 15:43 минути и Жаклин Желева, която финишира за 18:06 минути.

Най-малкият участник на Маратон Стара Загора бе Дея Желязкова, която е на 5 години и получи специална награда от организаторите. Предвидени бяха парични награди за най-бързите шест в класическия маратон и за медалистите на 21,1 километра и на 10,5 километра. Наред с това бяха премирани и челните тройки при ветераните над 45 години и над 55 години във всички дистанции. Различни награди и изненади за участници и зрители имаше и от спонсорите на маратона.

И тази година надпреварата в Стара Загора даде началото на веригата от маратони в България, която включва още състезанията във Варна, София и Бургас под мотото "Бягането като начин на живот".

Организатори на Маратон Стара Загора са Община Стара Загора, Министерство на младежта и спорта, Български олимпийски комитет, Българска федерация лека атлетика (БФЛА), Асоциация „Спорт в свободното време“, Спортен клуб лека атлетика Берое и Спортен клуб Ракета.

#Маратон Стара Загора

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
2
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
3
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
4
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната
6
Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Други спортове

Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане
Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане
Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон
Чете се за: 02:40 мин.
Владимир Зографски изравни националния рекорд със скок от 215 метра Владимир Зографски изравни националния рекорд със скок от 215 метра
Чете се за: 02:12 мин.
Мартин Маринов в предаването "Зала на славата" Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 12:50 мин.
Георги Павлов: Имаме уникално младо поколение, което ще ни радва през следващите години Георги Павлов: Имаме уникално младо поколение, което ще ни радва през следващите години
Чете се за: 03:15 мин.
Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт" Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.

Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Палмова неделя празнуват католиците по света
Чете се за: 00:37 мин.
По света
