Георги Павлов: Имаме уникално младо поколение, което ще ни радва през следващите години

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Президентът на Българската федерация по лека атлетика коментира успехите на българските лекоатлети и спортната инфраструктура в страната.

георги павлов имаме уникално младо поколение радва следващите години
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов вярва във възможностите на младите български лекоатлети и е обнадежден, че за тях предстоят големи успехи.

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала.

"Чувствам се късметлия, че съм президент в такъв исторически момент за атлетиката. Това е първи медал от 1991 година. Божидар е водач в световната ранглиста и прави голям сезон. Алекс се завърна след почти 19 месеца контузия и се завърна в топ 8. Повече от 25 г. не сме имали жена в тройния скок в осмицата на елита. Толкова голям отбор не сме имали от над 10 години. Трудът дава резултати. Дай Боже да бъде така и занапред. Това е едно уникално младо поколение, което ще ни радва следващите 5-10 години", сподели Павлов в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него изключително важно е състезателите да бъдат подсигурени финансово, за да насочат вниманието си главно към тренировъчния процес.

"Решихме да осигурим заплащане на атлетите. Досега те нямаха трудови договори, осигуровки и заплащане. Нормалното финансиране вече е факт. Процесът продължава да се актуализира и се надявам, че ще успеем да подсигурим още състезатели. Искам те да тренират и да не мисля за нищо друго", допълни той.

Негова основна цел е да подобри спортната инфраструктура.

"Едно от основните работи, за които съм обещал да се занимавам, са базите. През последните 10 години нищо не е правено. Не слагам вина само на държавата, тя направи много през последните 10 години. Обвинявам лекоатлетическата общност. Никога не сме били обединени. Срамота е да няма лекоатлетическа база в София. Навсякъде сме наематели. Борим се с концерти, шоупрограми и футболисти. Нищо не е направено и за Пловдив, Варна и Бургас. Трябва да чукаме по вратите на кметове и министерства. Без условия, успехите по-трудно ще дойдат. Сега всичко тъне в разруха", добави Павлов.

Председателят на централата се надява, че лекоатлетите ще впечатлят с представянията си на предстоящите европейско първенство, световен шампионат и олимпийски игри.

"Надяваме се състезателите да са здрави. Тази година има европейско първенство, догодина има световно. Надявам се олимпийските игри да бъдат черешката на тортата. Надявам се, по време на мандата ми, да почне да се прави лекоатлетическа база. Основно рамо трябва да удари държавата. Основната ми цел е да се направят съоръжения", коментира Павлов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
