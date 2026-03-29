BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Високите цени на горивата у нас удариха и по таксиметровия бранш. В Благоевград все повече са шофьорите на такси, които не работят през последните седмици, заради поскъпването на различните видове гориво. А заради липса на клиенти, често курсовете им излизат на загуба.

Курсове на кратки разстояния и огромни разходи за поддръжка на автомобила. В комбинация с повишаващите се цени на горивата, голяма част от таксиметровите шофьори в Благоевград работят за да покрият разходите си.

Мариан Милев – таксиметров шофьор: "Аз карам дизел, сутринта си напълних резервоара, цената беше 1,61, вчера 1,59, сутринта беше 1,61. Тежко е положението в бранша, просто едвам се издържа, караме го на мускули както се казва."

През последните седмици, наблюденията на таксиметровите водачи показват, че и клиентите става все по-малко.

- Цените на горивото, къде?! Да отидеш с една кола… те ходят и на работа, как ще се справят? И таксиметровите също… особено ние от "Грамада", за да отидем до поликлиниката – 6 евро до поликлиниката и обратно… и лекарства.

Роза – таксиметров шофьор: "100-тина и под 100, няма работа, скъпо им е на хората… дано приключи всичко да не скачат повече, че оставаме без работа.

Кирил – таксиметров шофьор: "Работим за стотинки, след това всичко отива за гориво. Трудно е много, защото много от колегите си купиха нови коли, не всеки има пари за нов автомобил, повечето са със заеми, това им е като камък на плещите всеки месец."

Планираната помощ от държавата няма да засегне никой от таксиметровите водачи, с които се срещна екипът ни. Това е причината от няколко седмици все повече жълти коли да си стоят по гаражите.

Цветан Гушков – таксиметров шофьор: "Няма да помогне на никой, нито тези 20 евро, където ги мислят… помощ няма."

Мариан Милев – таксиметров шофьор: "Де факто ние работим едва ли не за разходите, а ние издържаме семейства, имаме деца, други разходи, като всеки един нормален човек… има колеги дето прекратяват с бизнеса и започват друга работа."

- 20 евро на месец, дори ние нямаме достъп до тези пари… нашият бранш, за нас никой не мисли.

От бранша се надяват държавата и общините да намерят механизми, с които да ги облекчат. А вариантите, според тях, намаляването на ДДС-то или чрез отпадане на патентните данъци, които плащат всяка година към общината, в която се намират.

#цените на такситата #таксиметровия бранш #високите цени на горивата #Благоевград #таксиметрови услуги #новини в Метрото

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна Според бизнеса 100 млн. евро помощ е крайно недостатъчна
Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет Защо намаляването на ДДС няма да свали цените на горивата в България - анализ на Фискалния съвет
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Би Би Си с нов генерален директор Би Би Си с нов генерален директор
Трайчо Трайков: МС одобри дерогации за доставки по 10 процедури на оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия Трайчо Трайков: МС одобри дерогации за доставки по 10 процедури на оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията
Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за...
Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров,...
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Палмова неделя празнуват католиците по света
