Александър Димитров: Работим за отстраняване на грешките

Селекционерът на националния отбор на България очаква специален двубой срещу Индонезия.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров говори пред медии преди двубоя с Индонезия в понеделник. Срещата е от 16:00 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 3. Студиото започва 30 минути по-рано. В първите си двубои от турнира на ФИФА България победи Соломоновите острови с 10:2, а домакините от Индонезия надделяха с 4:0 срещу Сейнт Китс и Невис.

„Футболистите вече се възстановиха, но адаптацията си върви бавно. Доминик Янков няма да вземе участие , но контузията му не е много сериозна. Просто искаме да го запазим. Влажно е, топло, но няма да повлияе на нашето представяне утре в мача с Индонезия“, започна Димитров.

След първата среща със Соломоновите острови селекционерът не беше възхитен, въпреки 10-те гола, недоволствайки от двата допуснати от българската защита.

„Имаше не само грешки, но и добри неща. Но ние продължаваме да работим за отстраняване на тези грешки. Но голяма част от тях са грешки на растежа и те идват защото сме с много млади футболисти“, добави селекционерът.

Предвид миналото на Димитров като футболист и треньор в тази страна, той беше попитан и как приема срещата срещу състава на домакините.

„Наистина ще бъде специален мач за мен, защото съм играл тука и съм бил помощник-треньор на националния отбор. Специално е за мен. Дали се влияем от мястото в ранглистата на ФИФА, тъй като сме по-високо (б.р. – България е единственият отбор на турнира в топ 100)? Не го гледаме, опитваме се да сме концентрирани върху отбора и играта си, а също така да се възползваме от слабите страни на Индонезия и да се предпазим от силните“, каза Димитров.

„При новия треньор Джон Хердман тимът на Индонезия има подобрение в сравнение с последните два мача с Ирак и Саудитска Арабия. Дали съм наясно с нашия състав? Има време. Казахме, че всички ще получат шанс да играят. Всеки един може да започне или да влезе. Стартовият състав ще бъде ясен утре. Всички ще вземат участие. Възможно е някои от тези, които не започнаха да започнат. Целта ми като треньор е следващият мач винаги. Даваме всичко от себе си да победим. Във всеки мач за нас е важно да победим. А какво ще се случи на терена? Не зависи само от нас, имаме достоен съперник и се надявам да стане един хубав мач“, добави наставникът.

Димитров коментира и каква е разликата при Индонезия в сравнение с времето му като треньор през 2007-а.

„Индонезийският национален отбор от мое време беше основно от местни футболисти. А днес разполага с играчи, които се състезават в топ 5 първенствата. Всички най-добри са тук и на разположение на треньора, с изключение на двама – единият заради контузия, другият с проблеми. Натурализират много. Не мога да кажа, че сме фаворит или има фаворит в мача. Двама футболисти ми направиха ми направиха много силно впечатление – това са Бекъм Путра и Оле Ромени, който играе в английската лига Чемпиъншип“, каза треньорът.

При равенство в редовното време регламентът предвижда изпълнение на дузпи за определяне на победителя.

„Работим по въпроса. Трябва да сме подготвени от всяка гледна точка от гледна точка на регламента. Преди не го е имало, но се съобразяваме с правилата и се подготвяме“, каза още Димитров.

Пресконференцията на Александър Димитров вижте във видеото!

