Палмова неделя празнуват католиците по света

Диана Симеонова
Това ще е първата Света литургия за празника на папа Лъв XIV

Днес католиците отбелязват Палмова неделя - денят, в който Христос влиза в Йерусалим и е посрещнат с лаврови клонки.

Това ще е първата Света литургия на Палмова неделя на новия папа Лъв XIV. Стотици маслинови клонки ще бъдат раздадени на вярващите, събрали се на площад "Свети Петър" във Ватикана.

Празникът отговаря на православната Цветница, която ние ще отбележим седмица по-късно. Това се пада на 5 април, когато пък за католиците ще бъде Великден.

