Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад
Министрите на външните работи на Турция, Египет и Саудитска Арабия пристигнаха в Пакистан в търсене на деескалация на конфликта в Иран.
Срещата идва на фона на продължаващите удари на Техеран по цели в Персийския залив. Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт съобщиха за нови атаки рано тази сутрин.
Съединените щати изпратиха първата допълнителна група от 3500 морски пехотинци в района на Близкия изток, като се очакват още хиляди американски военни.
Според вестник "Вашингтон пост", Пентагонът е готов за седмици наред сухопътни операции в Иран, ако Доналд Тръмп разпореди. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза снощи в интервю, че Тръмп не планира да остане дълго в Иран.
Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Президентът беше много ясен по този въпрос – не планиране да сме още в Иран след година или две. Решаваме проблема. Ще си тръгнем оттам и цените на бензина отново ще паднат."