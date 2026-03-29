Кризата в Близкия изток: Среща на Саудитска Арабия, Турция и Египет в Исламабад

Министрите на външните работи на Турция, Египет и Саудитска Арабия пристигнаха в Пакистан в търсене на деескалация на конфликта в Иран.

Срещата идва на фона на продължаващите удари на Техеран по цели в Персийския залив. Саудитска Арабия, Бахрейн и Кувейт съобщиха за нови атаки рано тази сутрин.

Съединените щати изпратиха първата допълнителна група от 3500 морски пехотинци в района на Близкия изток, като се очакват още хиляди американски военни.

Според вестник "Вашингтон пост", Пентагонът е готов за седмици наред сухопътни операции в Иран, ако Доналд Тръмп разпореди. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза снощи в интервю, че Тръмп не планира да остане дълго в Иран.