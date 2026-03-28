Сценариите за изход от кризата в Близкия изток месец след началото на войната

Съединените щати започнаха операцията си "Епична ярост" срещу режима в Техеран на 28 февруари. Месец по-късно президентът Доналд Тръмп е изправен пред трудни решения - прибързана сделка или продължителен конфликт.

Заложник на конфликта в Близкия изток стана световната икономика, след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Кои бяха ключовите моменти в кризата и какви са възможните сценарии за изход от нея.

След седмици трудни преговори между Вашингтон и Техеран, сутринта на 28 февруари Доналд Тръмп се появи в приглушената обстановка на резиденцията си в Мар-а-Лаго - без традиционната си червена вратовръзка и с бяла шапка с надпис "САЩ". За да обяви мащабни бойни операции срещу Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 28 февруари 2026 г.: "Нашата цел е да защитим американския народ като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим“.

Операция "Епична ярост", провеждана съвместно с Израел, започна с цел да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Аргументите на Техеран, че ядрената му програма е само за граждански цели, не убедиха съюзниците.

Още в първия ден на ударите беше ликвидиран върховният лидер аятолах Али Хаменей, след 37 години на власт, както и цялото командване на иранските въоръжени сили. Иранската революционна гвардия обеща сурово отмъщение. Необходими бяха близо десет дни, за да бъде избран нов върховен лидер - Моджтаба Хаменей, който наследи баща си, но досега не се е появявал публично. Въпреки уверенията на иранската власт, че той е невредим и в безопасност, според Пентагона Хаменей е ранен и вероятно обезобразен.

Американско-израелските удари срещу Ислямската република надхвърлиха границите на Иран. В отговор Техеран насочи ракети и дронове срещу държавите в региона. Косвена жертва стана Ливан заради размяната на удари между Израел и близката до Иран шиитска групировка Хизбула.

Най-големият коз, който Иран използва - блокирането на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол. Затварянето му разтърси пазарите. Доналд Тръмп нападна НАТО.

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 20 март 20226 г.: "Без САЩ НАТО е хартиен тигър! Те не искаха да се включат в борбата за спиране на Иран с ядрено оръжие. Сега, когато битката е спечелена с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток!"

Тръмп даде ултиматум на Техеран да позволи корабоплаването през протока - първо пет дни, които удължи на десет - до 6-ти април. Многократно заяви, че Иран моли за сделка и предложи план от 15 точки.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:"Те молят да сключат сделка... Оказа се, че съм прав. Те преговаряха и го признаха два дни по-късно. И за да компенсират, казаха: "Ще ви изпратим осем кораба с петрол." После казаха, че добавят още два. Тогава хората разбраха, че наистина преговаряме. Преговаряме и сега. Би било чудесно, ако можехме да направим нещо, но те трябва да отворят протока на Тръмп, искам да кажа, Ормузкия проток."

Тръмп продължава да държи света в напрежение, изпращайки противоречиви сигнали към пазарите, в резултат на което цените на енергията играят.

Бриджит Даякън, анализатор: "Дори войната да приключи утре, не смятам, че всички ще се втурнат към Ормузкия проток. Ситуацията няма да се облекчи автоматично. Освен това производството на петрол в Персийския залив е силно намалено. Ще са необходими седмици, преди всичко да заработи отново".

Като демонстрация на сила, която цели да принуди Техеран към отстъпки, Тръмп засилва американското военно присъствие в региона. Но според анализатори той рискува да въвлече САЩ в по-продължителен конфликт, което вероятно ще разгневи много американски избиратели.

Друг възможен сценарий според експертите е САЩ да предприемат финална масирана въздушна атака срещу военните способности и ядрените обекти на Иран, след което Тръмп да обяви победа и да си тръгне. Не е ясно обаче каква ще е реакцията на съюзниците на Вашингтон в Персийския залив при едно прибързано изтегляне от конфликта.