САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп преговаря сам със себе си

Съединените щати са изпратили на Техеран мирен план от 15 точки. Това съобщава "Ню Йорк Таймс", като се позовава на свои източници от Вашингтон. Продължават и медийните публикации, че Пентагона изпраща сухопътни войски в Близкия изток, но засега няма официален коментар от Белия дом.

Противоречиви остават твърденията по въпроса водят ли се действително преговори за мир - според Доналд Тръмп те са в ход, но от Иран отговориха, че той преговаря цитирам "сам със себе си".

Поредното изказване на американския лидер, че се водят разговори, се отразиха положително и на цената на петрола, като днес най-популярният сорт Брент поевтиня с 6.6% и се продава за малко над 97 долара.

15 точки, които целят да сложат край на конфликта. Според няколко американски медии, Вашингтон е предал на Техеран своето предложение за край на войната с посредничеството на Пакистан. Планът предвижда Иран да предаде цялото си обогатено ядрено гориво и да отвори Ормузкия проток. И още - никога да не се опитва да създава ядрено оръжие и да демонтира няколко от ядрените си съоръжения.

Доналд Тръмп заяви, че преговорите вече се водят от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, но отново не каза с кого говорят от иранска страна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Говорим с правилните хора и те отчаяно искат да сключим сделка. Идея си нямате колко силно искат сделка. Днес получихме подарък от тях, който струва огромна сума пари. Не е свързан с ядрени материали, а с газ и петрол."

Иран отново опроверга твърденията за преговори.

Ебрахим Золфакари, говорител на иранската армия: "Стратегическата сила, за която говорехте, се превърна в стратегически провал. Ако бяхте суперсила, щяхте да намерите изход от ситуацията. Времето за вашите обещания приключи. Светът е разделен на две - правилна и грешна страна и никой свободомислещ човек няма да бъде заблуден от медийната ви кампания. Толкова далеч ли стигнаха вътрешните ви противоречия, че преговаряте сами със себе си?"

Говорителят на иранската армия се обърна към Тръмп с крилатата фраза на американския президент от риалити предаването "Стажантът".

Ебрахим Золфакари, говорител на иранската армия: "Тръмп, ти си уволнен! Знам, че тази реплика ти е позната!"

В ход е 5-дневната отсрочка за американски удари по иранската енергийна инфраструктура. Междувременно агенция Ройтерс цитира свои източници в Пентагона, според които Съединените щати ще изпратят хиляди войници в Близкия изток. Твърди се, че между 3000 и 4000 военнослужещи ще бъдат дислоцирани в региона, но на този етап няма план за сухопътна операция в Иран. В момента в Близкия изток са разположени около 50 000 военнослужещи. От Белия дом засега не са коментирали публикацията.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Пръстът ни остава на спусъка. Колкото и дълго да се налага, колкото и трудно да е, ще гарантираме, че интересите на Съединените щати на бойното поле са постигнати. Това не е Ирак и Афганистан и това не е президент, който има интерес от неясен изход на конфликтите. Поставени са ни ясни цели - да създадем условия, в които те никога повече няма да имат ядрени способности."

От началото на войната в края на февруари, Съединените щати и Израел са поразили около 9000 цели в Иран. Ударите продължават и днес.