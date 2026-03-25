Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?

Доналд Тръмп с поредна заявка, че Иран иска да сключи сделка. Американският президент заяви, че Съединените щати са получили "подарък", по думите му - свързан с големи количества петрол.

След като първоначално твърдеше, че разговори с Техеран се водят от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, сега Тръмп съобщи, че с Ислямската република преговарят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Според "Ню Йорк Таймс", Вашингтон е предал на Иран предложение за мир от 15 точки. Твърди се, че то предвижда Иран да предаде цялото си обогатено ядрено гориво, както и да остави Ормузкия проток отворен.

Преди това агенция Ройтерс цитира свои източници във Вашингтон, според които Пентагона планира да изпрати в Близкия изток между 6 и 8 хиляди военнослужещи. Уточнява се, че на този етап не е взето решение за изпращане на войски в Иран.