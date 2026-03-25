БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?

Чете се за: 01:15 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Доналд Тръмп с поредна заявка, че Иран иска да сключи сделка. Американският президент заяви, че Съединените щати са получили "подарък", по думите му - свързан с големи количества петрол.

След като първоначално твърдеше, че разговори с Техеран се водят от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, сега Тръмп съобщи, че с Ислямската република преговарят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Според "Ню Йорк Таймс", Вашингтон е предал на Иран предложение за мир от 15 точки. Твърди се, че то предвижда Иран да предаде цялото си обогатено ядрено гориво, както и да остави Ормузкия проток отворен.

Преди това агенция Ройтерс цитира свои източници във Вашингтон, според които Пентагона планира да изпрати в Близкия изток между 6 и 8 хиляди военнослужещи. Уточнява се, че на този етап не е взето решение за изпращане на войски в Иран.

#15 точки #Доналд Тръмп #мирен план #Иран

Водещи новини

Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива?
Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран? Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Системата за средна скорост: Три пъти по-малко нарушители на пътя и...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Европол създаде ново звено за борбата с трафика на мигранти
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ