Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран

Иран и Израел си размениха въздушни удари и днес, на фона на слабите надежди за евентуални преговори между Техеран и Вашингтон. Пакистан – дългогодишен съюзник на Иран – заяви, че е готов да бъде домакин на разговори за край на войната. Тази вечер Доналд Тръмп отново обяви, че Вашингтон води преговори и че с тях се занимават вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Организацията за атомна енергия на Иран заяви, че тази вечер Израел и САЩ са атакували околностите на атомната електроцентрала "Бушехр", съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА. По първоначална информация при атаката няма пострадали хора или материални щети.

Иранската държавна телевизия показа според нея "79-та вълна" от ракети, изстреляни срещу Израел и американски бази в региона. Твърди се, че Турция, Египет и Пакистан посредничат между Иран и Съединените щати. Според сайта Axios "висши служители от тези три страни са провели отделни разговори с пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и с иранския външен министър Абас Арагчи".

Според пакистански представител американският вицепрезидент Джей Ди Ванс , както и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с ирански представители в Исламабад тази седмица. Пакистанският премиер официално предложи домакинство на преговори.

Шахбаз Шариф, премиер на Пакистан: "Пакистан приветства и напълно подкрепя продължаващите усилия за диалог за прекратяване на ВОЙНАТА в Близкия изток, в интерес на мира и стабилността в региона и извън него. При условие че САЩ и Иран дадат съгласието си, Пакистан е готов и е поласкан да бъде домакин, за да улесни смислените и убедителни преговори за всеобхватно уреждане на продължаващия конфликт."

Сега имаме нови лидери в Иран, да видим как ще се представят, каза Доналд Тръмп. Той твърди, че САЩ са получили "подарък" от Иран относно Ормузкия проток, но не уточни какво има предвид.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ами, както се оказа, ние сме в преговори и сега видяхте, че това, което казах вчера, е абсолютно вярно, ние сме в преговори в момента. Те го правят заедно с Марко Рубио и Джей Ди Ванс. А за другата страна, мога да ви кажа,че те биха искали да сключат сделка."

Техеран не е съгласен. Ебрахим Резаи, говорител на Комисията по национална сигурност и външна политика на Меджлиса отбелязва, че преговорите между Иран и САЩ са безсмислени при настоящите обстоятелства. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи също отрече съобщенията за "всякакви преговори или дискусии със САЩ през последните 24 дни от наложената война".

Париж призова Израел "да се въздържи" от операции за завземане на район в Южен Ливан, като същевременно похвали "смелото решение" на Ливан да експулсира посланика на Иран в Бейрут.

Жан-Ноел Баро, външен министър на Франция: "Настоятелно призоваваме израелските власти да се въздържат от подобни сухопътни операции, които биха имали сериозни хуманитарни последици и биха влошили и без това тежкото положение на страната."

снимки: БТА

При израелските удари в Ливан са загинали най-малко 1072- ма души, посочи здравното министерство на страната.