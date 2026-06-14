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Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира между САЩ и Иран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Техеран: Играта на добро и лошо ченге вече остаря

Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира между САЩ и Иран
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Поредно нарушаване на примирието между Израел и ливанската групировка Хизбула може да се превърне в препъникамък за мирната сделка между Съединените щати и Иран. Рано тази сутрин - в деня, в който Доналд Тръмп твърди, че ще бъде сключено споразумението с Техеран, Тел Авив атакува Ливан. В отговор от иранска страна заявиха, че това е пример за нежеланието на Вашингтон да изпълнява поетите ангажименти.

Рано сутринта израелската армия бомбардира южното предградие на Бейрут - Дахия - бастион на шиитската групировка Хизбула. Появиха се твърдения, че е убит и лидерът на движението Наим Касем, но от Хизбула отрекоха. От Тел Авив съобщиха, че са действали в отговор на ракети, изстреляни срещу северната част на Израел. Не закъсня и реакцията на Иран, за който прекратяване на огъня в Ливан, е сред условията за сделка със Съединените щати.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Галибаф заяви, че днешните удари са пример за това как от Вашингтон позволяват на Израел да саботира всеки опит за мир.

Мохамед Галибаф, председател на иранския парламент: "Играта на добро и лошо ченге вече остаря. Ако нямате желанието и възможността да си изпълнявате ангажиментите, няма как да говорим за продължаване на пътя."

Коментарът на Галибаф идва на фона на противоречивите твърдения за това кога ще бъде подписана сделката между Техеран и Вашингтон. Доналд Тръмп беше категоричен, че мирът ще бъде факт още днес, когато е и 80-ият му рожден ден. От Ислямската република казват, че е рано да се говори за финализиране на сделката.
Ударите в Ливан станаха повод за поредни критики от страна на Тръмп към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Днешната атака срещу Бейрут не трябваше да се случва, особено в специален ден като този, в който сме толкова близо до сделка за мир с Иран. Израел не трябва да извършва повече нападения никъде в Ливан, но и Хизбула не трябва да атакуват Израел. Това може да е началото на дълъг и красив мир - нека не го проваляме!"

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че краят на конфликта между Съединените щати и Иран е близо, а въпросът за сделката вече не е "дали", а единствено "кога" ще бъде подписана. Според проектоспоразумението след подписването на първия етап от сделката, веднага ще бъде отворен Ормузкият проток. Следва 60-дневен срок, в който Вашингтон и Техеран ще преговарят за ядрената програма и облекчаване на санкциите.

#добро и лошо ченге #войната в Близкия изток #САЩ #сделка #Иран #Техеран

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