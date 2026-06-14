Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение днес?

Съединените щати и Иран са на прага на споразумение за край на войната. Големият въпрос е дали то ще се подпише днес, каквито са заявките.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че подписването на предварителния меморандум за разбирателство ще бъде днес, навръх рождения му ден.

След това Ормузкият проток ще бъде отворен. Пакистан, който посредничи в преговорите, също съобщи вчера, че споразумението за край на конфликта би могло да бъде финализирано "в рамките на 24 часа".

Иран отрече за подписване днес, като уточни че то би могло да стане факт в следващите дни. Привърженици на режима в Техеран се събраха на протести срещу евентуална сделка.